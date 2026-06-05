Nicușor Dan, noi declarații despre explozia din Constanța: „Dacă sunt și alte drone, nu vor ajunge la țărm”

Nicușor Dan a aflat de explozia din Constanța în avion, pe drum spre Muntenegru. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat vineri că dacă vor mai fi descoperite alte drone navale pe Marea Neagră, „ele nu vor mai ajunge la țărm”

„Am primit toate informările, și încă câteva cu un anumit grad de certitudine, dar nu vreau să le fac publice. Probabil că după-amiază, când ne vedem, o să avem informațiile complete”, a afirmat şeful statului în Muntenegru, înainte de a participa la Summitul UE – Balcanii de Vest.

„Ce e important este că a existat informația că această dronă va exploda și că toate persoanele au reușit să se protejeze”, a continuat șeful statului.

„Dacă sunt altele, și ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la țărm”, a afirmat Nicuşor Dan, adăugând că autoritățile române sunt în contact cu cele din Ucraina.

Nicușor Dan a fost întrebat și de un jurnalist străin dacă are îngrijorări privind nivelul de securitate după ultimul incident cu drone.

„Avem planuri făcute pentru asigurarea de fonduri pentru achiziții și deja am semnat contracte pentru echipamente militare, prin intermediul programului SAFE, și am solicitat aliaților din cadrul NATO să ne sprijine cu o parte din aceste echipamente pentru această perioadă de un an, un an și jumătate”, a răspuns președintele român.