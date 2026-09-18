Nicușor Dan nu a semnat încă decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan. Când o va face

Nicușor Dan le-a declarat jurnaliștilor prezenți la Bukovel, în Ucraina, că va semna sâmbătă decretul prezidențial de desemnare a lui Siegfried Mureșan.

„O să semnez mâine decretul de numire și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a spus președintele.

Întrebat dacă Guvernul Mureșan are șanse să treacă de votul parlamentului, șeful statului a spus „e dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.

Despre variata alegerilor anticipate, în cazul în care Siegfried Mureșan nu va trece de votul senatorilor și deputaților și va deveni a doua propunere de premier respinsă, Nicușor Dan spune:

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după să vedem”.

Ce șanse are Siegfried Mureșan

Joi seara, după ce a discutat cu partidele timp de aproape șase ore, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier.

Acum, președintele mai trebuie doar să semneze decretul de desemnare, iar din momentul în care acesta va fi publicat în Monitorul Oficial vor începe să se scurgă cele 10 zile în care Siegfried Mureșan are timp să își negocieze majoritatea.

Apoi, dacă nu își depune mandatul, candidatul PNL va ajunge la vot, în fața parlamentarilor.

Siegfried Mureșan pleacă, teoretic, cu 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR. Totuși, voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan nu sunt garantate, iar calculele devin mai complicate pentru Siegfried Mureșan având în vedere tensiunile din PNL.

„Va fi complicat”

În urmă cu mai puțin de o lună, 11 parlamentari care au susținut Guvernul Veștea – printre care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode – au fost „pedepsiți” prin înlăturarea din funcțiile de conducere din Parlament.

Practic, premierul desemnat de Nicușor Dan ar mai avea nevoie de cel puțin încă 74 de voturi pentru a strânge minimul de 233 de voturi necesare.

Mai mulți parlamentari social-democrați au explicat pentru HotNews, imediat după desemnare, ca nu vor vota „pentru”, dar o decizie oficială va fi luată luni, în ședința conducerii partidului.

Nici parlamentarii AUR nu vor vota pentru Guvernul Mureșan. Astfel, din start, se pierd 218 voturi.

Mai mulți parlamentari au explicat pentru HotNews că va fi greu ca Mureșan să strângă voturile necesare pentru a-și trece Guvernul.

„Luptăm și negociem ca această propunere să treacă, dar va fi complicat”, a explicat un parlamentar USR.

Acum, în speranța că ar putea câștiga susținerea PSD, lideri din PNL și USR pun pe masă varianta rotativei – un premier care să conducă două guverne minoritare succesive. Primul să aibă miniștri PNL, USR și UDMR, iar al doilea – PSD.