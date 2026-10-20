Nicușor Dan numește un nou consilier prezidențial. Cine este Cornel Olendraru

Președintele Nicușor Dan a semnat trei decrete prin care a eliberat din funcție doi consilieri prezidențiali și a numit unul nou.

Primul decret este cel de rechemare a lui Sebastian-Dănuț Neculăescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la NATO.

Neculăescu face parte din echipa guvernamentală a lui Luca Niculescu, el ocupând de marți portofoliul Afacerilor Externe.

Din același considerent, a fost eliberat din funcție și Sorin Costreie care a coordonat până acum Departamentul Educație și Cercetare din Administrația Prezidențială și care a tocmai a devenit ministru al Educației.

De asemenea, Nicușor Dan a emis un decret de numire în funcția de consilier prezidențial a lui Cornel Olendraru, în vârstă de 56 de ani.

Olendraru a condus Uzina Dacia de la Mioveni în perioada 2012-2016, după care a fost numit director industrial pentru regiunea Eurasia al grupului Renault.

Decretul nu precizează ce departament va coordona Cornel Olendraru în cadrul Administrației Prezidențiale.