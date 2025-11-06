Nicușor Dan, la Forumul NATO: Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea înarmarea nu este o alegere, este o necesitate

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, în prezența secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, la NATO-Industry Forum 2025, că din nefericire vorbim tot mai des de înarmare, dar de care țara noastră are nevoie.

În discursul său, Dan a precizat că discuţiile de la acest eveniment sunt relevante, „având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare”, reamintând că la granița România este război.

„Toate ameninţările şi provocările cu care ne confruntăm în prezent (…) ne amintesc că pacea şi securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state, ci este o necesitate. O dovadă în plus că trebuie să facem mai mult că să ne apărăm”, a declarat preşedintele.

Potrivit șefului statului, România a alocat 2,24 % din PIB-ul său pentru armată în acest an și intenționează să crească această proporție care va fi „direct corelată cu ameninţele de securitate”.

România, „mai apărată ca oricând”, dă asigurări președintele

„Vom menține tendința ascendentă”, a subliniat Dan, referindu-se la cheltuielile militare.

Șeful statului a mai subliniat că România „este mai apărată ca oricând”, arătând că este nevoie de dezvoltarea mobilității militare și consolidarea capabilităților cu dublă utilizare.

„Trebuie să consolidăm industria națională de apărarea, cea europeană și cea transatlantică”, a mai menționat Dan.

Preşedintele a adăugat că rolul Alianţei este de a proteja pacea.

„Responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potenţială agresiune şi de a ne asigura că forţele noastre armate sunt capabile şi bine pregătite să contracareze ameninţările cu care ne confruntăm”, a mai declarat preşedintele.

Şeful statului a apreciat că agresivitatea Rusiei continuă, chiar la graniţa României şi dincolo de Ucraina, dovadă fiind încălcările repetate ale şpaţiului aerian al altor state.

Nicuşor Dan le-a vorbit mai vorbit participanţilor la forum despre istoria industriei româneşti de apărare, care are o lungă tradiţie, chiar dacă „poate, ca în multe alte locuri, a fost neglijată în ultimii ani, dar există un potenţial extraordinar”.

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, și președintele Nicușor Dan participă, joi dimineața, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la București. Evenimentul este desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianței.

Acesta este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale.

„Este unul dintre cele mai mari evenimente organizate de Alinață”, a declarat șeful NATO.

Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.