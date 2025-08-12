Nicușor Dan participă miercuri la reuniunea „Coaliției de Voință”, înainte de summitul Trump-Putin din Alaska

Participarea președintelui României la reuniunea de miercuri a „Coaliției de Voință” a fost confirmată pentru HotNews de reprezentanți ai Administrației Prezidențiale. Acest summit va avea loc după discuția dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și un număr select de lideri europeni. Președinția nu a precizat dacă Nicușor Dan va fi prezent și la această discuție restrânsă.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summit-ul Coalition of the Willing (Coaliția de Voință), au spus pentru HotNews reprezentanți ai Administrației Prezidențiale.

Oficialii români nu au precizat programul exact al summitului și nici dacă Nicușor Dan va participa la alte reuniuni pe parcursul zilei de miercuri.

Reuters și Politico au publicat un program posibil al reuniunilor diplomatice de miercuri, cu două zile înainte de summitul Donald Trump-Vladimir Putin din Alaska, de vineri, unde se va discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Cel puțin până acum, informațiile publice sugerează că România va fi prezentă la ultima reuniune a zilei, care va avea loc după discuțiile dintre o serie restrânsă de lideri ai UE, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Programul posibil al zilei de miercuri

Ziua de miercuri va fi una intensă.

Conform programului consultat de Reuters și Politico, întâlnirile virtuale vor începe miercuri, la ora 14:00, ora Germaniei (15.00, ora României), cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul prevede apoi o discuție de o oră, începând cu ora 15:00 (16.00, ora României), între liderii europeni și Zelenski, cu Trump și vicepreședintele său J.D. Vance.

În cele din urmă, așa-numita „Coaliție de Voință” se va reuni pentru o conferință comună începând cu ora 16:30 (17.30, ora României), găzduită de Germania, Marea Britanie și Franța.

Coaliția, care are drept scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina, a fost înființată în primăvara acestui an și include 31 de țări.

Nicușor Dan salută eforturile lui Trump

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj în care a reiterat sprijinul României pentru Ucraina, dar a salutat și implicarea lui Trump în negocierile de pace.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a spus Dan.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a continuat președintele.

„Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a spus el.

„Noi, Liderii Uniunii Europene”

Declarația comună la care a făcut referire Nicușor Dan a fost aprobată luni seară și publicată marți dimineață, pe site-ul Consiliului European, fiind semnată de liderii tuturor țărilor membre ale UE, cu excepția Ungariei.

În declarație, oficialii europeni își arată susținerea pentru Ucraina și pentru implicarea Kievului în orice negociere privind încheierea războiului.

„Poporul ucrainean trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului său. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocierile semnificative pot avea loc numai în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, spune declarația.

În continuare, liderii spun că UE va continua să sprijine Ucraina, atât economic, cât și militar, precum și pe calea sa către aderarea la UE.

„Uniunea Europeană, în coordonare cu Statele Unite și alți parteneri cu viziuni similare, va continua să acorde sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, întrucât aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”.