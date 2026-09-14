Nicuşor Dan, pentru a doua zi în Finlanda, la Summitul Arctic. Va vizita o bază militară

Preşedintele României va participa, luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi.

Nicuşor Dan va vizita baza militară „Lapland Air Wing”, apoi se va deplasa către Arktikum Centre unde va participa la sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”, la dejunul de lucru „The EU’s Role and Actions in the Arctic” şi va vizita expoziţia „Arctic Opposites”, scrie Agerpres.

Programul de luni al preşedintelui se va încheia prin susţinerea unei conferinţe comune de presă cu liderii participanţi la Summit, la Lappia Hall.

Nicușor Dan a avut, duminică, o întâlnire cu cancelarul german, Friedrich Merz, cu care a discutat despre situaţia de securitate de pe Flancul Estic, în contextul ameninţărilor ruse, dar şi despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare. De asemenea, el a participat la cina de lucru oferită de premierul finlandez, Petteri Orpo.

Reuniunea din Finlanda este organizată la iniţiativa prim-ministrului Petteri Orpo şi reuneşte lideri ai statelor europene, alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Summitul care se încheie pe 14 septembrie are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.