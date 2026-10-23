Nicușor Dan, pentru presa americană: Rusia încearcă să ne provoace. Noi vrem să ne păstrăm calmul și să doborâm dronele

Rusia încearcă să escaladeze războiul din Ucraina și să provoace țările europene, a declarat Nicușor Dan într-o discuție cu publicația financiară americană Bloomberg, adăugând că „noi vrem să ne păstrăm calmul”.

Șeful statului a spus că totul a început să se întâmple acum un an și jumătate, când au apărut drone pe teritoriul nostru și au putut fi considerate incidente accidentale, în condițiile în care au avut loc atacuri asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre, iar unele dintre drone au ajuns în România.

„Dar acum, în Marea Neagră, nu mai este vorba de un accident. Pentru ca o dronă să lovească o navă, aceasta trebuie să fie ținta, deoarece spațiul este foarte vast”, a declarat Nicușor Dan la Bloomberg Talks.

El a spus că acum un an nu eram pregătiți pentru astfel de incidente, dar am cerut în cadrul programului european de securitate, o serie de capacități și, în acel moment, am cerut aliaților noștri echipamente temporare: „Unii dintre ei ne-au ajutat. (…) Săptămâna trecută a avut loc o reuniune a NATO și am procedat din nou la fel, solicitând unele capacități temporare în cadrul NATO, iar noi am obținut un anumit sprijin”.

Nicușor Dan: „Noi nu vrem o escaladare”

Acesta este aspectul tehnic, a spus președintele, adăugând că „imaginea de ansamblu este că Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene.”

„Noi nu vrem o escaladare. Vrem să ne păstrăm calmul și să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru sau în apele noastre teritoriale”, a continuat el.

Nicușor Dan a insistat că „nu trebuie să ne lăsăm antrenați în acest proces de escaladare”.

„Am avut întâlnirile noastre săptămânale în cadrul NATO și, dacă este necesar, le vom organiza mai frecvent. Ne-am pregătit mai bine pentru a răspunde acestei provocări, pentru a rămâne calmi și pentru a ne pregăti mai bine pentru luna viitoare și pentru anii următori“, a declarat președintele român adăugând că vom continua să sprijinim Ucraina.