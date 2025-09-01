Nicușor Dan, prima discuție cu toți liderii coaliției de la preluarea mandatului. Întâlnirea, după ce PSD s-a opus unei măsuri importante

Președintele României se va întâlni, marți, cu liderii PSD, USR, PNL și UDMR, în contextul conflictului din coaliție determinat de blocarea de către PSD a pachetului de măsuri al premierului Bolojan legat de reforma administrației publice centrale și locale, au declarat pentru HotNews surse din cele patru partide.

Ședința va avea loc marți, de la ora 12.00, la Cotroceni.

Premierul Ilie Bolojan va ajunge luni în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci din cele șase proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri pentru echilibrarea finanțelor statului. Procedurile necesare finalizării demersului l-au forțat pe șeful Guvernului să renunțe la întrevederea cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen care se află astăzi într-o vizită de o zi, în România.

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni. Liderii social-democrați au spus că decizia finală privind numărul posturilor tăiate nu poate fi luată încă, deoarece este nevoie de mai multe calcule și evaluări, au transmis surse din coaliție pentru HotNews. De partea cealaltă, PNL și USR au susținut în continuare varianta în care 40% de posturi din administrația locală sunt eliminate.

Duminică, în ședința de coaliție în care partidele au discutat reforma administrației locale, Ilie Bolojan le-a spus celorlalți lideri că, în cazul în care coaliția nu găsește o soluție pentru a reduce numărul de angajați de la stat, trebuie să caute alt premier, potrivit unor surse din PNL și USR citate duminică de HotNews.