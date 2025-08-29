BREAKING Răsturnare de situație în ședința în care Guvernul adoptă proiectele din pachetul 2 de măsuri de austeritate: proiectul care prevede concedierile din primării a fost scos în ultimul moment de pe ordinea de zi

Membrii Guvernului s-au reunit în ședință de la ora 18.00 pentru a analiza cele șase proiecte de lege din pachetul 2 de măsuri prin care Executivul vrea să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile. La scurtă vreme după începerea ședinței, a fost scos de pe ordinea de zi proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, spun, pentru HotNews, surse politice.

18:54

Iată declarațiile după finalul ședinței de Guvern:

Ilie Bolojan: „Am încheiat ședința de Guvern în care pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate.

Toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politic publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca.

Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore care țin de partea de eficiență și echitate a domeniului. Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani. Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionre la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani.

Al doilea aspect rezolvat este valoarea pensiei în magistratură. Am avut o situație anomrală care nu se regăsește nicăieri ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei. În formula propusă de lege pensia din magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce este oricum cea mai mare valoare a pensiei.

A treia componentă care nu este rezolvată, dar trebuie clarificată cât mai repede posibil este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem am avut 23.000 de procese și s-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro difirențe salariale și mai sunt încă pe atâtea diferențe ce vor trebuie achitate.

Ne propunem ca la finalul zile să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament.”

18:49

A fost anunțat un briefing la finalul ședinței de guvern susținut de premierul Ilie Bolojan, ministrul Sănătații, Alexandru Rogobete, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

18:45

Duminică urmează să aibă loc o ședință a coaliției pentru a discuta din nou proiectul privind administrația publică locală, conform surselor HotNews. Acest proiect este unul dintre cele 6 pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea în Parlament, săptămâna viitoare.

În cadrul ședinței coaliției de guvernare de miercuri, s-a decis ca pachetul 2 de măsuri să fie „spart” cinci proiecte diferite astfel încât, în cazul unei contestații la Curtea Constituțională, să fie eliminat riscul invalidării întregului pachet. Joi însă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a precizat că vor fi șase proiecte de lege, Executivul urmând să-și asume răspunderea pentru fiecare dintre ele.

Proiectul privind reforma administrației publice a fost scos de pe ordinea de zi a reuniunii cabinetului încă de la începutul ședinței, astfel că miniștrii vor dezbate doar celelalte cinci proiecte, au declarat, pentru HotNews, surse politice.

Proiectul prevede concedierile din primării în proporție de 25%, mărit de la 20%.

Ordinea de zi a ședinței care a fost dată publicității de la Palatul Victoria înainte de începerea întrunirii conținea inițial toate cele șase proiecte

Un pachet cu șase proiecte de lege

Astfel, pachetul legislativ va fi divizat în șase proiecte distincte, după cum urmează:

După adoptarea în Guvern, pachetul legislativ va fi trimis în Parlament pentru procedura de asumare a răspunderii. Parlamentarii vor avea termen până luni, inclusiv, să depună amendamente la cele șase proiecte. Dacă legile vor fi adoptate, ele vor intra în vigoare de la data de 1 octombrie.

Înainte de ședința de guvern, proiectele au fost trimise la Consiliul Economic și Social pentru avizare. Premierul Bolojan a participat, vineri dimineață, la o reuniune tripartită cu patronatele și sindicatele în care a prezentat măsurile preconizate.

După încheierea întâlnirii, reprezentanții mai multor sindicate și-au exprimat nemulțumirea față de pachetul propus.

Aviz negativ de la Consiliul Legislativ

În afară de avizele consultative ale CES, proiectele au nevoie și de avize de la Consiliul Legislativ. Până la ora începerii ședinței, Consiliul Legislativ a publicat avizul pentru proiectul referitor la condițiile de pensionare ale magistraților.

Avizul este unul negativ, Consiliul invocând că asumarea răspunderii pe proiect nu este motivată de către Guvern și nu este prezentat un impact financiar al măsurilor propuse. De asemenea, Consiliul Legislativ argumentează că proiectul ar fi necesitat o analiză prealabilă privind impactul reglementărilor asupra drepturilor și libertăților fundamentale.

Consiliul susține că proiectul ar fi trebuit să aibă o expunere de motive bazată pe „o activitate de documentare și analiză științifică” care să ia în considerare următoarele aspecte: speranța de viață în România, lipsa de personal specializat în sistemul judiciar, volumul de muncă al unui magistrat, riscul unui val de pensionări din sistem, precum și „solicitarea neuropsihică la care sunt supuși magistrații, inclusiv prin intervențiile legislative succesive recente, dar și prin prezentarea defăimătoare a întregii categorii profesionale în spațiul public”.

Programată inițial pentru ora 16.00, ședința de guvern a început cu o întârziere de două ore.

Ce spune Constituția despre angajarea răspunderii Guvernului

În Constituție se specifică că Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului „asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege”. Nu se precizează, însă, dacă pot fi mai multe proiecte de legi în aceeași zi, așa cum intenționează acum Guvernul să facă.

„Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate”, spunea ministrul Apărării Ionuț Moșteanu, după ședința de miercuri a coaliției.

După asumarea răspunderii de către Guvern, opoziția poate depune moțiune de cenzură în termen de trei zile. Dacă moțiunea pică, proiectul de lege se consideră adoptat.