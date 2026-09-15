Nicușor Dan, prima reacție după „violențele extrem de grave” din Piața Victoriei. Președintele acuză încercări de „deturnare” a mitingului

Președintele Nicușor Dan a condamnat violențele „extrem de grave” de la protestul fermierilor din Piața Victoriei și susține că „politicieni iresponsabili” încearcă să amplifice „artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”.

Câteva mii de fermieri s-au adunat marți în fața Guvernului, într-o acțiune de protest marcată de mai multe scene violente.

Într-o primă reacție după cele întâmplate în Piața Victoriei, șeful statului a spus că „nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii”, a scris Nicușor Dan, marți, pe Facebook.

El a reclamat „încercarea unor politicieni iresponsabili” de a „deturna” protestul fermierilor.

„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a continuat președintele.

Nicușor Dan face „apel la rațiune și la responsabilitate”

Președintele atrage atenția că „protestul este o formă de libertate, nu de intimidare”, iar „demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile”.

„Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului a recunoscut că în societate există „multe frustrări justificate”.

„Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție. Din păcate, vedem cum limbajul urii, promovat tot mai des în spațiul public, inclusiv în mediul online, produce efecte dramatice și se transformă în acțiuni regretabile. Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții”, a conchis Nicușor Dan.