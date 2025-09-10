Nicușor Dan, prima reacție în cazul fostului director adjunct al serviciului de informații din Moldova, arestat la București pentru că spiona pentru Belarus

Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Ce s-a întâmplat aici este o operațiune tipică de contraspionaj”, a declarat miercuri seară președintele Nicușor Dan, întrebat despre cazul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Bălan, care a fost arestat preventiv la București, fiind acuzat de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus.

„Ce s-a întâmplat aici este o operațiune tipică de contraspionaj, da, în cadrul serviciilor noastre există echipe de contraspionaj, cu o activitate continuă, cu multiple ținte și momentul în care rezultatul unei astfel de activități de contraspionaj este făcut public este foarte bine ales pentru a proteja oamenii care sunt implicați în mod operativ, deci aici a fost – cum s-a și comunicat public, nu pot să vă spun eu mai mult de atât – o colaborare între serviciile mai multor țări aliate și cu EUROJUST, în care SRI-ul a contribuit”, a spus șeful statului, într-un interviu la TVR 1.

„Mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid al Rusiei, care înseamnă atacuri cibernetice pe de o parte, pe de altă parte campanii masive de dezinformare, devine tot mai cunoscut și mai tot evident. Adică avemt rapoarte NATO, avem rapoarte ale Marii Britanii, ale Uniunii Europene, ale Spaniei, Italiei, Franței, toate vorbind de influențe, de campanii întregi de dezinformare și de slăbire a democrației pe care Rusia le face în fiecare din aceste țări europene, dorindu-și în mod evident, dacă poate, cumva niște conduceri favorabile Rusiei și, dacă nu poate, măcar să destabilizeze democrația din aceste state”, a precizat Nicușor Dan.

Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie – moldovenească și română -, a fost ridicat luni de procurori la Timișoara și transportat la București pentru a da explicații în fața anchetatorilor.

DIICOT a comunicat oficial miercuri că a reținut în urmă cu o zi „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.

Conform DIICOT, între anii 2024 – 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta – Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.