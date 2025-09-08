Fostul director adjunct al serviciului de informații din Moldova a fost reținut de către DIICOT. Este suspectat pentru trădare în formă continuată

DIICOT a anunțat reținerea unui bărbat de 47 de ani, suspectat de trădare prin spionaj în favoarea KGB, serviciul de informații din Belarus. Suspectul a primit bani pentru informațiile secrete oferite autorităților de la Minsk. Potrivit G4Media, este vorba de Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

„Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Întâlniri conspirative la Budapesta

Suspectul a deținut funcții de conducere în serviciul de informații din Moldova, însă informațiile oferite KGB au periclitat și securitatea națională a țării noastre, susțin procurorii.

„Începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, precizează sursa citată.

În ultimii doi ani, bărbatul s-a întâlnit de două ori cu reprezentanți ai KGB, anchetatorii având indicii că întrevederile au avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Ambele întâlniri au avut loc al Budapesta.

„Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova”, se mai spune în comunicat.

Scandaluri de spionaj în Moldova

Oficiali din Republica Moldova au mai fost protagoniștii în două scandaluri de spionaj în cursul anului trecut. Astfel, în iunie 2024, a devenit public faptul că fostul șef al Statului Major General al Republicii Moldova, Igor Gorgan, a raportat omului său de legătură din serviciul rus GRU, colonelul Alexei Makarov informații despre situația politică de la Chișinău și despre vizitele ucrainenilor veniți să cumpere armament.

Igor Gorgan și Alexei Makarov au început să aibă contacte deosebit de active în aprilie 2022, adică după începerea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Gorgan folosindu-se de relațiile pe care încă le mai avea la vârful armatei moldovene.

De asemenea, un fost angajat al Parlamentului din Republica Moldova, Ion Creangă, și un polițist de frontieră de la aeroportul din Chișinău au fost trimiși în judecată de procurori, în decembrie 2024, fiind acuzați de trădare de țară și complot împotriva Moldovei. Ei au dezvăluit informații secrete unui angajat al Ambasadei Ruse de la Chișinău, susțin autoritățile.