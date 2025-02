Nicușor Dan: „Rămân partener cu USR, indiferent de decizia partidului la prezidențiale”. De unde speră primarul să mai adune voturi

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, sâmbătă, la Antena 3, că vede în USR un partener, indiferent de decizia pe care o va lua pentru prezidenţiale. Declarația survine la o zi după ce președinta USR, Elena Lasconi, l-a criticat pe primar din cauza modului în care gospodărește orașul București și a spus că atât Nicușor Dan, cât și Călin Georgescu reprezintă „mirajul independentului”.

„Eu cred că, dincolo de persoane, trebuie să ne uităm la situaţia în care e România. Aşa s-a justificat şi candidatura mea după ce, cu două luni înainte, nu am candidat. Mai mult despre USR nu vreau să spun decât că am colaborat foarte bine şi la alegeri şi în 2020, şi în 2024 şi în Consiliul General. Consider că USR-ul este unul dintre partenerii noştri”, a declarat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

Întrebat dacă vede în acest moment o scindare a USR-ului, între susţinătorii lui şi ei Elenei Lasconi, el a arătat că „este absolut democratic ca într-un partid nu toată lumea să aibă aceleaşi opinii”.

„Pe de altă parte, discuţiile despre retragere au avut loc mai mult în spaţiu public şi de la diverşi analişti, faţă de o discuţie reală între USR şi mine. Eu sunt un independent. Bineînţeles că mi-ar plăcea să am sprijinul unor partide pro-occidentale, unele mi l-au şi dat, partide mai mici, însă oricare ar fi decizia USR-ului, eu o să rămân partener cu acest partid”, a precizat Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, el crede că potențialii săi votanți provin din mai multe zone ale electoratului, nu doar de la simpatizanți ai USR.

„Fără îndoială că pentru mine publicul care votează USR este un public care îmi este foarte apropiat. Sunt nişte oameni care m-au votat şi acum 6 luni, m-au votat şi acum 4 ani la alegerile locale, însă mesajul meu se adresează unei categorii mult mai largi – votanţilor PNL, votanţilor PSD, votanţilor partidelor mai mici care n-au intrat în Parlament, inclusiv publicului izolaţionist. Deci nu există o suprapunere şi asta s-a văzut şi la alegerile locale când, de exemplu, eu am fost votat de mulţi oameni care au votat PNL în acelaşi timp”, a explicat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, ultima discuţie avută cu preşedinta USR, Elena Lasconi, „a fost o discuţie cumva disproporţionat de mediatizată”.

„Eu discut cu mulţi oameni politici, alţi oameni politici discută între ei, că asta este meseria în care suntem – schimbăm informaţii. Deci a fost o discuţie care trebuia să aibă loc între preşedintele unui partid – USR- şi un candidat la alegerile prezidenţiale. Au fost şi discuţii legate şi de Consiliul General, au fost şi discuţii legate de legea bugetului naţional care urma să vină, între timp s-a votat. Deci a fost o discuţie absolut normală”, a conchis primarul Capitalei.

Elena Lasconi l-a criticat dur pe Nicușor Dan, într-o intervenție la Digi24, în cursul serii de vineri.

„Eu nu înțeleg calculul pe care l-a făcut Nicușor Dan, dacă are un calcul, și mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Încă o dată, nu știu la ce anume s-a gândit atunci când a decis să candideze la prezidențiale”, a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi a continuat atacurile și a spus că a fost nemulțumită și de prestația lui Nicușor Dan ca edil al Capitalei, precizând însă că USR va continua să-l susțină în Consiliul General.

„Încălzirea și apa caldă au fost o problemă și în această iarnă sunt deschise foarte multe șantiere. Să nu uităm că jumătate din marile bulevarde sunt ocupate cu tot felul de gropi, se schimbă conducte, avem conducte peste tot de apă caldă, care vor fi îngropate peste șase luni. Nu mi-e clar care sunt prioritățile sale. Nici la Primărie și nici la președinție nu am aflat încă planurile”, a mai spus Elena Lasconi.