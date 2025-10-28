Nicușor Dan: „România este ferm angajată să corecteze dezechilibrele economice” / Discuții la Cotroceni cu comisarul european pentru Economie

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți, la Palatul Cotroceni, cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie. Potrivit șefului statului, discuțiile au vizat teme economice și financiare, cu accent pe situația fiscal-bugetară a României.

Nicușor Dan a transmis că România este „ferm angajată să continue procesul de consolidare fiscală și să corecteze dezechilibrele economice”.

„Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru reducerea deficitului excesiv, întrucât stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru economie”, a scris președintele Nicușor Dan într-o postare pe X.

Liderul de la Cotroceni a adăugat că apreciază „dialogul constructiv cu Comisia Europeană” privind soluțiile pentru provocările fiscale ale României.

În legătură cu revizuirea recentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), președintele a spus că România „rămâne hotărâtă să implementeze eficient versiunea actualizată până în august anul viitor”.

Substantive discussions today at Cotroceni Palace with Valdis Dombrovskis, Commissioner for Economy and Productivity, and for Implementation and Simplification, on key economic and financial topics, with a special focus on Romania's fiscal and budgetary situation.

Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis s-a întâlnit marți și cu premierul Ilie Bolojan la sediul Guvernului și a avertizat că dfeicitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE.

El a cerut măsuri pentru atingerea țintei de 8,4% la final de an, prag despre care Bolojan a afirmat că România este angajată să-l îndeplinească, pentru ca ținta de deficit să se apropie de 6% în 2026.