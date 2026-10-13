Nicușor Dan salută legea adoptată de Ucraina pentru minoritățile naționale: „Își consolidează poziția de candidat la integrarea în UE”

Modificările adoptate de Ucraina consolidează cadrul legal pentru educația în limbile minorităților care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană, a declarat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a salutat decizia omologului ucrainean de a promulga modificările legislative privind dreptul minorităților naționale la educație în limba maternă.

„Considerăm că, în acest fel, Ucraina își consolidează poziția de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm. Noile dispoziții legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanțele, nu doar în timpul orelor”, a scris Nicușor Dan, marți, pe Facebook.

„Vom continua dialogul onest cu Ucraina”

Președintele Dan a explicat că dreptul la educație în limba maternă nu este o chestiune abstractă pentru etnicii români din Ucraina și pentru familiile lor, ci „este vorba despre limba în care copiii învață, despre păstrarea identității și despre transmiterea unei moșteniri culturale de generații”.

„Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autoritățile ucrainene pentru ca implementarea legislației să ofere copiilor români posibilitatea de a învăța în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal”, a adăugat șeful statului.

El susține că „drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent” în aria de interese pe care statul român le „promovează activ”.

„Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor țări”, a mai declarat Nicușor Dan.

Ce prevede legea adoptată de autoritățile ucrainene

Actul normativ pe care l-a adoptat luni Rada Supremă a Ucrainei „instituie un sistem de garanții complementare, care vizează limba de predare, recunoașterea instituțională a școlilor în care predarea se desfășoară în limbile minorităților naționale”, a declarat Ambasada Ucrainei la București, marți, într-un comunicat publicat pe Facebook.

Totodată, conform misiunii diplomatice, această lege „stabilește modalitățile de implicare a părinților, de asigurare a identității culturale și de garantare a continuității procesului educațional”.

AFP a scris, luni, după adoptarea legii de către parlamentul ucrainean, că această reformă a fost solicitată de Ungaria drept condiție pentru ca negocierile de aderare a Ucrainei la UE să poată avansa.

Printre principalele prevederi enumerate de ambasada ucraineană se numără și „consacrarea dreptului de a utiliza limba unei minorități naționale care este limbă oficială a Uniunii Europene, alături de limba ucraineană, în procesul educațional”.

„Pentru prima dată, această garanție este extinsă în mod explicit dincolo de activitățile didactice propriu-zise, incluzând și alte forme de comunicare între elevi și ceilalți participanți la procesul educațional, în interiorul spațiilor școlare”, a explicat ambasada.

O altă prevedere se referă la „introducerea unui nou statut juridic oficial pentru instituțiile de învățământ ale minorităților naționale”.

„O școală în care peste 50% dintre elevi studiază în limba minorității respective poate dobândi acest statut, care va putea fi reflectat în denumirea oficială a instituției și în actele sale constitutive”, mai scrie în comunicat.