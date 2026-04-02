Nicușor Dan salută recuperarea tezaurului dacic și atenționează autoritățile române: Au această responsabilitate

Președintele Nicușor Dan a salutat joi, într-un mesaj postat online, recuperarea Coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brăţări dacice din aur furate anul trecut de la Muzeul Drents din Olanda. El a felicitat munca anchetatorilor în acest caz și a transmis autorităților române că trebuie să-și asume pe viitor o gestionare mult mai atentă a unor astfel de obiecte de patrimoniu.

„Mă bucur că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești au fost recuperate și îi felicit pe procurorii români și olandezi care au făcut parte din echipa comună de anchetă. Apreciez, totodată, sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust)”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe X.

Președintele afirmă, în acest context, că „autoritățile române au responsabilitatea de a-și asuma, pe viitor, o gestionare mult mai atentă a unor obiecte de o importanță istorică și culturală excepțională pentru patrimoniul românesc, prin reguli mai stricte și aplicate corect”.

„Tezaurul național este parte a identității noastre istorice, iar păstrarea lui în siguranță înseamnă mai mult decât un simplu act de cultură: înseamnă protejarea unor simboluri care ne definesc, au un impact puternic asupra întregii societăți și reprezintă moștenirea viitoarelor generații”, a subliniat șeful statului.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 2, 2026

Artefactele au fost returnate României

Coiful de aur de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice din aur furate anul trecut de la Muzeul Drents din Olanda au fost recuperate, au anunțat joi procurorii olandezi. De altfel, în cursul acestei zile, cele trei obiecte de artă au fost predate autorităţilor române, la sediul Muzeului Drents.

Rareş-Petru Stan şi Daniela Buruiană, reprezentanţi ai Parchetului din România, au preluat joi după-amiază artefactele de la procurorul-şef Corien Fahner, de la Parchetul din Olanda de Nord. Evenimentul a avut loc în Vechea Sală de Consiliu, parte a Muzeului Drents din provincia Drenthe, în Assen, în condiţii sporite de securitate, agenţi de ordine fiind staţionaţi nu doar la intrare, ci şi în apropierea piedestalului unde au fost expuse artefactele.

„Suntem extrem de încântaţi de returnarea acestor comori de artă excepţionale. A fost o adevărată aventură plină de peripeţii. În special pentru România, dar şi pentru personalul Muzeului Drents”, a declarat procuroarea Corien Fahner în cadrul evenimentului, desfăşurat în prezenţa presei. „Desigur, vom continua să căutăm brăţara dacică încă dispărută”, a adăugat ea.

Artefactele româneşti, vechi de aproape 2.500 de ani, au fost furate din Muzeul Drents în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025. Piesele de valoare inestimabilă fuseseră împrumutate de Muzeul Naţional de Istorie a României pentru o expoziţie temporară.

Coiful prezintă daune minore şi va putea fi restaurat complet, a spus directorul muzeului, Robert van Langh. Brăţările, în schimb, se află în stare perfectă.

Prezent la conferinţă, Langh s-a declarat satisfăcut că artefactele recuperate se întorc acolo unde le este locul şi a mulţumit poliţiilor olandeză şi română.

Parchetul olandez a purtat mai multe discuţii cu avocaţii suspecţilor. Aceste discuţii au condus la încheierea unor acorduri între Parchet şi apărare, notează agențiile EFE și Agerpres. O condiţie pentru încheierea acordurilor de judecată a fost restituirea obiectelor furate. Prin recuperarea coifului şi a două dintre brăţări, acest lucru a fost realizat în mare parte, a explicat procuroarea olandeză.

În urma negocierilor, cele trei obiecte au fost predate miercuri de autorii furtului prin intermediari. Parchetul olandez a refuzat să ofere detalii despre procesul de recuperare, precum şi despre eventualele concesii făcute acuzaţilor în schimbul returnării pieselor. Nu se cunoaşte locul unde s-ar afla cea de-a treia brăţară şi nici unde au fost ascunse obiectele în cele 14 luni scurse de la furt.

Trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 21 şi 36 de ani se află în arest preventiv pentru furt, iar instanţa a fost deja informată despre acordurile privind recuperarea acestor bunuri. Procesul lor urmează să înceapă la 14 aprilie 2026.

Prim-ministrul olandez Rob Jetten a lăudat joi, în conferinţa sa de presă săptămânală, „munca perseverentă” a poliţiei care a permis recuperarea.

De la Bucureşti, ministrul de externe Oana Ţoiu a anunţat că, pentru soluţionarea cazului de la Muzeul Drents, România şi Olanda au cooperat sub egida EUROJUST, prin constituirea unei Echipe Comune de Investigare (JIT), formată din procurori, judecători şi poliţişti din ambele state.