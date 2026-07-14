Nicușor Dan se duce joi la Kiev după ce a fost invitat de Volodimir Zelenski

Nicușor Dan se va duce miercuri la Kiev pentru a cincea ediție a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est în urma invitației trimise de Volodimir Zelenski, a anunțat Cotroceniul.

Vizita în Ucraina vine după ce șeful statul statului a avut luni dimineață consultări la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare, după care a plecat în Franța.

Nicușor Dan a participat la Paris la reuniunea Coaliției de Voință unde au fost luate mai multe decizii privind Ucraina, apoi seara la dineul oferit de Emmanuel Macron și urmează să participe marți la parada militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a Franței.

Și, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale, miercuri va merge la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est, un format lansat în 2023, „o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse“.

„Președintele Nicușor Dan va reconfirma și angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul este important și prin prisma susținerii parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, urmând să abordeze, totodată, teme precum conectivitatea regională, securitatea energetică și reziliența”, se mai spune în comunicat.