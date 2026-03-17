Nicușor Dan se întâlnește joi cu Mark Rutte la sediul NATO

Președintele Nicușor Dan l-a primit pe șeful NATO, Mark Rutte, la Palatul Cotroceni, 5 noiembrie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Întâlnirea va avea loc la ora 10:00 (ora României) și va fi urmată de o conferință comună de presă.

Mark Rutte a vizitat România în luna noiembrie a anului trecut și a discutat cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Agenda discuțiilor include evoluțiile de securitate din mediul internațional și situația de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre. În acest context, vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul NATO.

„Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională”, a transmis Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, Nicușor Dan va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare.

De asemenea, șeful statului va evidenția asistența multidimensională acordată Ucrainei și va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special pentru Republica Moldova, în contextul acțiunilor hibride ale Rusiei.

Ulterior, de la ora 11:00, președintele va participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, conform agendei lui Nicușor Dan.