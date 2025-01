Nicușor Dan se teme că referendumul din București nu va fi transpus în lege. „Ar însemna încă o palmă dată celor 500.000 de bucureșteni”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat, la Digi24, că este îngrijorat de faptul că ar exista „reticenţe” din partea coaliţiei de guvernare în ce priveşte transpunerea în legislaţie a modificărilor susţinute de bucureşteni la referendumul din 24 noiembrie.

„Referendumul are trei întrebări. Una, pe bani. Partidele au semnat, mai puţin PSD, care în momentul acela a spus că ‘vom discuta’. PNL şi UDMR au spus că sunt de acord pentru transpunerea referendumului. Adică împărţirea banilor din taxele şi impozitele bucureştenilor să nu se mai facă la Parlament, ci la nivel local, la Consiliul General (…) Sunt relativ îngrijorat, pentru că semnalele pe care le-am primit au fost că există reticenţe de la coaliţia de guvernare pentru a trece aceste modificări, ceea ce ar însemna în opinia mea încă o palmă dată celor 500.000 de bucureşteni care au votat pentru ca un lucru să se întâmple şi să se întâmple repede, nu peste trei sau patru ani”, a spus edilul general, citat de Agerpres.

El a adăugat că va avea în această privinţă o discuţie cu liderii coaliţiei şi că speră să îi convingă să respecte ceea ce bucureştenii au ales prin acest referendum.

„Deci sunt îngrijorat în momentul aceasta, dar o să am o discuţie cu liderii coaliţiei şi sper să îi conving că trebuie să respectăm odată pentru totdeauna – dacă am spus cu toţii că am înţeles ce s-a întâmplat în 24 noiembrie, am înţeles furia oamenilor – să respectăm o dată pentru totdeauna ce ne cer. Sunt îngrijorat. O să avem deznodământul într-o săptămână”, a adăugat primarul Nicuşor Dan.

Totodată, el a menţionat că joi dimineaţă îi va suna pe liderii partidelor pentru a discuta despre modificarea legislaţiei care vizează modul de împărţire a banilor între Primăria Capitalei şi primăriile de sector.

„Preşedinţii de partid mi-au semnat nişte lucruri legate de transpunerea acestui referendum. Chiar în zilele acestea va fi vorba de asta. Adică, Guvernul o să propună, iar Parlamentul o să voteze legea bugetului naţional. Într-o conferinţă de presă pe care am făcut-o ieri, am venit cu textele de lege necesar a fi modificate, astfel încât să transpunem în practică referendumul, pe partea de bani. Acum o să vedem dacă toţi oamenii pe care eu i-am vizitat o să se ţină de cuvânt şi o să facă ce-au promis în acele discuţii. (…) Chiar mâine vreau să îi sun pe toţi. Azi dimineaţă le-am trimis materialul pe care l-am anunţat ieri în conferinţă de presă şi mâine dimineaţă o să îi sun pe toţi cei patru lideri ai coaliţiei să ne întâlnim pe problema asta”, a spus edilul general.

Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că va transmite Guvernului şi liderilor partidelor politice o serie de propuneri pentru modificarea legislaţiei vizând modul de împărţire a banilor între Primăria Capitalei şi primăriile de sector.

Propunerile au fost formulate de către experţii Primăriei după ce la referendumul din 24 noiembrie, majoritatea bucureştenilor au fost de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti.