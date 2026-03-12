LIVE VIDEO Nicușor Dan și Zelenski, declarații de presă acum, la Cotroceni: Am semnat o declarație de parteneriat strategic. Nu trebuie să ne ascundem să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre

Declarații de presă au loc la finalul întrevederii de Palatul Cotroceni în care cei doi președinți au semnat documentelor necesare astfel încât România și Ucraina să devină parteneri strategici, cel mai înalt nivel de colaborare între două state.

16:00

Întrebare Europa Liberă: Acest acord presupune acordarea de asistență de apărare antidronă pentru România? A ajutat România cu proiectile, cu rachete interceptatoare pentru Patriot? Ce așteptați de România ca ajutor concret?

Zelenski: Detalii despre Patriot nu pot să vă dau. Mai multe state ne-au promis rachete pentru Patriot. Nu vreau să detaliez lista, am stabilit cu ei să nu împărtășim. Am primit doar o parte.

15:47

Nicușor Dan: Am vorbit despre război și continuare sprijinului pe care România îl oferă

Cei doi șefi de stat semnează acum parteneriatul strategic dintre România și Ucraina. Urmează declarații de presă.

Declarațiile lui Nicușor Dan:

Mulțumesc pentru vizită. Mulțumim dvs și poporului ucrainean pentru lupta pe care o duceți, o luptă pentru Europa întreagă și pentru România.

Am semnat o declarație de parteneriat strategic. Este un moment important în declarația noastră bilaterală. Nu trebuie să ne ascundăm să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat în momentul începerii războiului din 2022.

Cele două țări își asumă încrederea reciprocă, responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și întreaga regiune.

Am vorbit despre război și continuare sprijinului pe care România îl oferă.

Am vorbit de conectivitate între țările noastre și de proiectele comune.

Am vorbit de integrarea Ucrainei în UE. Am reafirmat sprijinul României pentru acest proces. Am vorbit de minoritatea românească din Ucraina și de deschiderea pe care Ucraina o va avea pentru minoritatea românească. Am primit garanții privind continuarea funcționării școlilor în limba română.

Volodimir Zelenski: Mulțumim pentru componenta de protejare împotriva rachetelor

Declarațiile lui Volodimir Zelenski:

Mulțumesc României pentru poziția principală pe parcursul celor patru ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei și al Europei.

Rusia nu trebuie să aibă liniște în Europa. Este un stat care investește foarte mult pentru destabilizarea altor state.

Considerăm că în toată regiunea noastră este nevoie de mai multă colaborare. De implementarea expertizei acumulate de Ucraina.

România și alte state ne-au ajutat să ne apărăm cetățenii. Mulțumim pentru componenta de protejare împotriva rachetelor.

Avem un mare potențial pentru colaborare strategică.

Trebuie să realizăm proiecte energetice pe cât de repede posibil.

Mulțumesc pentru respectul pe care România îl manifestă pentru cetățenii noștri din România.

Am discutat despre dezvoltarea umanitară și culturală dintre popoarele noastre.

15:10

Conferința de presă comună Nicușor Dan – Volodimir Zelenski va începe cu întârziere. Ea era inițial programată pentru o ora 15:00.

Ce au discutat cei doi președinți

Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe Volodimir Zelenski în jurul orei 13:30. Este a doua vizită pe care o efecutează Zelenski la București de la începutul războiului, în februarie 2024.

Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale de miercuri, cei doi au discutat „teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”.

Nicușor Dan, spune Administrația Prezidențială, îi va vorbi omologului ucrainean și despre „necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”.

„De asemenea, cei doi șefi de stat vor avea un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global”, precizează comunicatul Administrației Prezidențiale.

După întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Volodimir Zelenski va merge la Palatul Victoria pentru discuții cu premierul Ilie Bolojan.