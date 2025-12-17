Nicușor Dan, somat de sindicaliști să medieze „conflictul social major” cu Guvernul. Miting anunțat la Cotroceni, președintele e plecat din țară

Mai multe confederații sindicale au anunţat organizarea unei manifestaţii publice joi, pentru a solicita implicarea președintelui Nicușor Dan în medierea conflictului între sindicaliști şi Guvern.

„Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – Frăţia, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN anunţă organizarea unei manifestaţii publice mâine, 18.12.2025, în intervalul 11:00–13:00, în Piaţa Leu. Această manifestaţie are ca scop solicitarea implicării Preşedinţiei României în medierea conflictului social major existent între confederaţiile sindicale şi Guvernul României, în contextul degradării accelerate a condiţiilor de muncă şi de trai pentru milioane de cetăţeni”, au transmis sindicaliştii, conform News.ro.

Aceştia solicită preşedintelui: declanşarea imediată a procedurii constituţionale de mediere, conform art. 80 alin. (2) din Constituţie şi stabilirea unui cadru oficial de dialog real între preşedintele României, Guvern şi confederaţiile sindicale reprezentative.

Revendicările prioritare ale sindicaliștilor sunt: creşterea salariului minim garantat în plată, în conformitate cu standardele europene; protejarea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor; asigurarea unor condiţii decente de muncă în sectoarele public şi privat.

„Vom ieşi în stradă pentru a transmite că nu mai acceptăm lipsa de dialog, austeritatea impusă fără consultare şi dispreţul faţă de munca cinstită. Dorim soluţii concrete, juste şi imediate, prin mecanismele constituţionale prevăzute de lege”, au precizat sindicaliştii.

Nicușor Dan are săptămâna aceasta agenda încărcată cu mai multe vizite externe. El este plecat din țară de luni, când a zburat în Finlanda, unde a participat la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. Marți a ajuns în Marea Britanie, unde a avut o intâlnire cu reprezentanții comunității românești.

Miercuri urmează să ajungă la Bruxelles, unde va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest. Joi, de la ora 11, aceeași oră la care va avea loc mitingul la Cotroceni, președintele va participa la reuniunea Consiliului European, tot la Bruxelles.

Pentru ziua de vineri, în acest moment, pe agenda președintelului nu figurează întâlniri sau participarea la vreun eveniment.