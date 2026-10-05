Nicuşor Dan spune că a refuzat cetățenia franceză. „Eu am plecat hotărât să mă întorc”

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Antena Stars, despre cei şase ani pe care i-a petrecut în Franţa la studii, spunând că i s-a propus să ia şi cetăţenia franceză, dar a refuzat.

„Nimeni nu a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simţeau că nu pot să-şi ţină copiii la şcoală, au plecat oameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade şi niciodată nu este uşor. Dacă mă întrebaţi pe mine, eu am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare, în secunda în care am plecat”, a spus Nicușor Dan despre românii care au plecat din ţară, într-un interviu la Antena Stars publicat pe 5 octombrie, citat de News.ro.

Președintele a spus că a petrecut mai mult timp în Franța decât și-a propus.

„Am zis că stau un an, am stat şase, că mi s-a părut interesant ce am învăţat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a spus Nicuşor Dan.

„Mi s-a propus să iau şi cetăţenia franceză”

Președintele a mai povestit că atunci când s-a aflat în Franţa s-a simţit străin.

„Profesorul meu e o persoană foarte caldă. Am păstrat o relaţie şi inclusiv s-a implicat în proiectul acesta, Şcoala Normală Superioară, Bucureşti. Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat aşa la mine şi a zis: Tu eşti cu noi aici, vorbeşti cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu eşti cu mintea în România aia a ta”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, președintele a susținut că i s-a propus să ia cetățenia franceză, dar „am spus că nu ar fi onest”.

„Am plecat hotărât să mă întorc şi, într-adevăr, mi s-a propus să iau şi cetăţenia franceză, dar am zis că nu… Chiar am avut discuţia asta şi am spus că nu ar fi onest, cu toate că, evident că respect foarte mult şi poporul, şi cultura franceză şi sunt recunoscător că am avut anii ăştia de formare, pe banii statului francez”, a subliniat şeful statului.

Nicușor Dan a fost student între 1992 și 1995 la École Normale Supérieure, una din cele mai prestigioase instituții de învățământ din Franța, apoi a făcut și un doctorat în matematică la Universitatea Sorbona.