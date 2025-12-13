Nicușor Dan spune că actuala coaliție „nu are niciun motiv să se rupă”: „În niciunul din momentele pe care presa le-a tratat foarte emoțional n-am văzut asta”

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede „niciun motiv de rupere” a coaliției alcătuite din PSD, PNL, USR și UDMR, în ciuda informațiilor pe care le citește „zi de zi în presă”. Șeful statului a spus că le este recunoscător partidelor care și-au asumat guvernarea chiar dacă „era clar că urmează să fie tăieri, deci viața oamenilor să fie afectată” și „cel mai simplu” le-ar fi fost să stea în opoziție.

În ediția difuzată sâmbătă seară a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, președintele a fost întrebat, printre altele, dacă „se mai rupe coaliția” de guvernare.

„Eu citesc zi de zi asta în presă, dar, cunoscând realitatea de aproape, nu văd niciun motiv de rupere a acestei coaliții”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele a spus că partidele din coaliție și-au asumat guvernarea într-un moment în care „cel mai simplu” le-ar fi fost să stea în opoziție.

„Pentru fiecare din partide, era clar că urmează să fie tăieri, deci viața oamenilor să fie afectată, și, în contextul acesta, cel mai simplu pentru fiecare dintre ei ar fi fost să stea în opoziție (…). Ei au ales toți să facă o coaliție, eu le-am mulțumit public de mai multe ori pentru asta”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan consideră că în ciuda schimburilor de replici dintre partidele de la guvernare nu există „niciun motiv” pentru ruperea coaliției.

„E inevitabil ca oamenii să nu spună ceva unii de alții, ceilalți să răspundă, dar, una peste alta, această coaliție în momentul de față nu are niciun motiv să se rupă și în niciunul din momentele pe care presa le-a tratat foarte emoțional n-am văzut asta. Fiecare din partidele din coaliție urmărește un interes, să îi spunem, național, pe care toți îl avem”, a mai declarat el.

„Trebuie să am o echidistanță față de partidele din coaliție”

Întrebat ce l-ar face „să se lepede de USR”, președintele a spus că trebuie să rămână echidistanță față de partidele de la guvernare.

„Trebuie, din nou, să ne uităm la niște realități. Este un partid care m-a susținut la alegerile locale (…) și în 2020, și în 2024, cu o oarecare întârziere la alegerile prezidențiale din 2025. Sunt niște oameni cu care am colaborat foarte bine în Consiliul General, ceea ce e important, pentru că un primar nu face nimic fără Consiliu. Acestea fiind spuse (…), în momentul de față, eu trebuie să am o echidistanță față de partidele din coaliție”, a mai afirmat Nicușor Dan.