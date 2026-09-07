Nicușor Dan, vizită acum la o școală din Curcani. Ce i-a întrebat președintele pe elevii din clasele primare

Președintele Nicușor Dan a decis să meargă la o școală din comuna Curcani (județul Călărași) în prima zi în care elevii se reîntorc la cursuri.

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu este la fața locului și transmite cele mai importante informații și declarații.

Nicușor Dan i-a întrebat pe elevii din clasele primare ce au mai vizitat, ce au mai citit. De asemenea, a întrebat cui îi place matematica, moment în care s-au ridicat câteva mâini.

Șeful statului a vizitat și laboratorul de chimie al școlii din comuna Curcani.

Președintele a ajuns după ora 10:20 pentru vizita de la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani. Nicușor Dan s-a dus la o clasă pregătitoare și urmează să vorbească cu profesorii de acolo. Festivitățile de debut al noului an școlar au început cu aproximativ o oră înainte de a veni președintele.

Dimineață, președintele Nicușor Dan a însoțit-o luni pe fiica sa Aheea în prima zi din noul an școlar, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Cuplul prezidențial a fost luni dimineață la Școala Gimnazială nr. 150 din București alături de fetița lor, Aheea, care a început clasa a IV-a.

Tot dimineață, șeful statului a transmis un mesaj în care a spus că „educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”, iar școala are astăzi o misiune „mai grea ca oricând”

„Această zi, care marchează începerea noului an școlar, este, pentru copii, una a emoției și a speranței. Pentru cei mai mici, este primul pas într-o lume a descoperirilor. Pentru cei care se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii, este o nouă etapă a maturizării”, a spus Nicușor Dan, în mesajul transmis de Administrația Prezidențială.

După-amiază, el va prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe care l-a convocat de la ora 15:00.