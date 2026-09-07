Nicușor Dan, vizită acum la o școală din Curcani. Ce i-a întrebat președintele pe elevii din clasele primare
Președintele Nicușor Dan a decis să meargă la o școală din comuna Curcani (județul Călărași) în prima zi în care elevii se reîntorc la cursuri.
- Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu este la fața locului și transmite cele mai importante informații și declarații.
Nicușor Dan i-a întrebat pe elevii din clasele primare ce au mai vizitat, ce au mai citit. De asemenea, a întrebat cui îi place matematica, moment în care s-au ridicat câteva mâini.
Șeful statului a vizitat și laboratorul de chimie al școlii din comuna Curcani.
Președintele a ajuns după ora 10:20 pentru vizita de la Școala Gimnazială nr. 1 Curcani. Nicușor Dan s-a dus la o clasă pregătitoare și urmează să vorbească cu profesorii de acolo. Festivitățile de debut al noului an școlar au început cu aproximativ o oră înainte de a veni președintele.
Dimineață, președintele Nicușor Dan a însoțit-o luni pe fiica sa Aheea în prima zi din noul an școlar, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.
Cuplul prezidențial a fost luni dimineață la Școala Gimnazială nr. 150 din București alături de fetița lor, Aheea, care a început clasa a IV-a.
Tot dimineață, șeful statului a transmis un mesaj în care a spus că „educația nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”, iar școala are astăzi o misiune „mai grea ca oricând”
„Această zi, care marchează începerea noului an școlar, este, pentru copii, una a emoției și a speranței. Pentru cei mai mici, este primul pas într-o lume a descoperirilor. Pentru cei care se pregătesc pentru examene sau pentru alegerea unei profesii, este o nouă etapă a maturizării”, a spus Nicușor Dan, în mesajul transmis de Administrația Prezidențială.
După-amiază, el va prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pe care l-a convocat de la ora 15:00.