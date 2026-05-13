Nigel Farage este cercetat pentru o donație nedeclarată. Un miliardar stabilit în Thailanda este principalul finanțator al Reform UK

Partidul britanic antiimigraţie Reform UK a declarat miercuri că se află în discuţii cu organismul parlamentar de supraveghere, în urma unui raport conform căruia liderul său, Nigel Farage, este anchetat pentru o donaţie de 5 milioane de lire sterline (6,75 milioane de dolari) pe care nu a declarat-o, informează Reuters, preluată de News.ro.

După ce BBC a relatat că Reform UK este investigat de comisarul parlamentar pentru standarde în legătură cu donaţia, partidul, cel mai mare câştigător al alegerilor locale de săptămâna trecută, a confirmat că poartă discuţii pe această temă, dar a susţinut că nu a încălcat nicio regulă.

Farage: „A fost o donație personală, necondiționată”

„El (Farage) a fost întotdeauna clar că aceasta a fost o donaţie personală, necondiţionată, şi că nu a fost încălcată nicio regulă”, a declarat un purtător de cuvânt al partidului. „Aşteptăm cu nerăbdare ca această chestiune să fie clarificată odată pentru totdeauna”, a adăugat el.

Farage a declarat că a acceptat donaţia de la miliardarul şi investitorul în criptomonede Christopher Harborne, care este stabilit în Thailanda, pentru a-şi plăti securitatea personală înainte de a-şi anunţa candidatura la alegerile naţionale din 2024, care l-au adus în parlament.

El a spus că nu a fost o donaţie politică, dar partidele politice rivale l-au acuzat în aprilie că a încălcat regulile, care impun membrilor parlamentului să declare donaţiile primite în anul precedent alegerilor în termen de o lună de la preluarea mandatului.

Oponenţii susţin că finanţarea din partea unui miliardar străin demonstrează un decalaj între imaginea pe care Farage o cultivă ca om al poporului dispus să se opună establishmentului şi dependenţa sa de donatori bogaţi.

Biroul Comisarului pentru Standarde Parlamentare nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters.

Dacă ancheta va constata că Farage a comis o încălcare gravă a regulilor privind declaraţiile parlamentare, acesta ar putea fi suspendat din Camera Comunelor pentru o perioadă de timp. O suspendare de 10 zile sau mai mult ar putea declanşa o petiţie de revocare, forţându-l potenţial să candideze la alegeri speciale pentru mandatul său.

„O regulă pentru ei, alta pentru ceilalți”

Partidul Reform UK a ocupat primul loc în toate sondajele de opinie naţionale de la începutul anului trecut, ceea ce a determinat o examinare mai atentă a surselor de finanţare ale partidului.

Aproximativ două treimi din finanţarea partidului de anul trecut a provenit de la Harborne, potrivit datelor Comisiei Electorale.

Anna Turley, preşedinta Partidului Laburist aflat la guvernare, a subliniat că Farage a refuzat să răspundă la întrebări legitime. „Există o regulă pentru ei şi alta pentru toţi ceilalţi”, a spus ea.

Vicepreşedintele partidului Reform, Richard Tice, a declarat la sfârşitul săptămânii că alegătorii ştiau deja despre donaţie şi totuşi au ales să voteze în număr mare pentru partid, care a înregistrat câştiguri semnificative la alegerile pentru administraţia locală din Anglia şi pentru parlamentele regionale din Scoţia şi Ţara Galilor.

Înainte de alegerile din 2024, Farage declarase că nu intenţiona să candideze. S-a răzgândit cu aproximativ o lună înainte de scrutin.

La începutul acestui an, Farage şi-a cerut scuze după ce autorităţile parlamentare au constatat că a încălcat din neatenţie de 17 ori regulile privind declararea intereselor financiare, inclusiv plăţile primite de la Google şi X Corp, compania lui Elon Musk.

Comisarul pentru standarde al Parlamentului a conchis că aceste nereguli au fost neintenţionate şi cauzate de probleme de personal şi de natură administrativă.