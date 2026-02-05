Cum a ajuns Nike să fie prinsă într-un război al lui Trump și acuzațiile care i se aduc

Agenția americană care aplică legile împotriva discriminării la locul de muncă a afirmat miercuri, într-un document depus la tribunal, că anchetează compania de echipament sportiv Nike pentru presupusă discriminare împotriva persoanelor albe prin politicile ei de diversitate, scrie Reuters.

Comisia pentru egalitate de șanse în domeniul ocupării forței de muncă (EEOC) din SUA a susținut, în documentul depus în instanță, că producătorul de încălțăminte și îmbrăcăminte a refuzat să se conformeze unei citații extinse prin care se solicitau informații precum date privind compoziția rasială și etnică a forței de muncă din companie și o listă a angajaților selectați pentru programe de mentorat și dezvoltare.

Comisia a precizat că investighează dacă Nike i-a discriminat în mod intenționat pe angajații și pe solicitanții de locuri de muncă de rasă albă, inclusiv prin concedierea lor în mod disproporționat, și că are nevoie de aceste informații pentru a stabili dacă Nike a încălcat legea.

Un purtător de cuvânt al Nike a calificat documentul depus ca fiind „o escaladare surprinzătoare și neobișnuită”. Conform acestui purtător de cuvânt, compania cooperează cu ancheta lansată de EEOC și a furnizat agenției mii de pagini de informații.

„Suntem angajați în aplicarea practicilor de angajare echitabile și legale și în respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv a celor care interzic discriminarea”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Considerăm că programele și practicile noastre sunt în conformitate cu aceste obligații și tratăm aceste chestiuni cu seriozitate.”

Programele DEI, în vizorul administrației Trump

Ancheta reprezintă cea mai recentă încercare a președintelui republican Donald Trump și a persoanelor numite de acesta în administrația de la Washington de a elimina politicile de diversitate, echitate și incluziune (DEI) din guvern, sectorul privat și învățământul superior, notează Reuters. Criticii DEI spun că astfel de programe subminează procesul decizional bazat pe merit și pot constitui o discriminare inversă la adresa persoanelor de rasă albă și a bărbaților în mod specific.

Președinta EEOC, Andrea R. Lucas, a declarat că multe programe comune de diversitate la locul de muncă pot fi ilegale și că agenția condusă de ea va investiga și, eventual, va da în judecată companiile pentru încălcarea legilor care interzic discriminarea pe bază de rasă, sex, religie și alte particularități protejate. Trump a numit-o pe Lucas în comisie în 2020, iar anul trecut a decis ca ea să fie președinta EEOC.

În noiembrie, agenția a acuzat Northwestern Mutual Life Insurance că nu a respectat o citație legată de acuzațiile potrivit cărora această companie de asigurări i-ar fi discriminat pe bărbații albi. Northwestern a negat acuzațiile și a afirmat că citația, care a fost declanșată de plângerea unui singur angajat, este prea generală.

America First Legal, o organizație juridică non-profit a conservatorilor din SUA și fondată de Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri ai lui Trump, a depus plângeri la EEOC împotriva mai multor companii mari, inclusiv Nike, în timpul administrației fostului președinte democrat Joe Biden.

Anchetele EEOC sunt de obicei declanșate de plângeri depuse de angajați, dar ancheta care vizează Nike provine dintr-o „acuzație a comisarului” relativ rară, inițiată de Andrea Lucas în luna mai 2024, conform documentelor depuse miercuri la tribunalul federal din St. Louis, Missouri.

Lucas, într-un comunicat transmis miercuri, a spus că atunci când există indicii convingătoare că politicile DEI ale unui angajator sunt ilegale, „EEOC va lua toate măsurile necesare – inclusiv acțiuni de executare a citațiilor – pentru a asigura posibilitatea unei investigații complete și cuprinzătoare”.