Absentă de la funeralii, Nina Iliescu transmite primul mesaj public după moartea fostului președinte

Coroana depusă de Nina Iliescu la funeraliile de stat organizate în onoarea fostului președinte Ion Iliescu, la Palatul Cotroceni, 6 august 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

În ceea ce a numit „cea mai grea zi din viața” sa, Nina Iliescu, căsătorită timp de 74 de ani cu fostul președinte, le mulțumește celor care au organizat și participat la funeraliile de stat, medicilor care l-au îngrijit în ultimele luni pe Ion Iliescu, dar și tuturor oamenilor „cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu”.

„Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar”, spune Nina Iliescu în mesajul postat pe blogul lui Ion Iliescu, joi, când fostul președinte a fost înmormântat.

Nina Iliescu a fost soția lui Ion Iliescu timp de peste șapte decenii. Ea are 95 de ani.

Mesajul integral transmis de Nina Iliescu:

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”.

Fostul președinte al României Ion Iliescu, care a murit marți, la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.