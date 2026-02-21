Noi vești de la meteorologi. Ce ne așteaptă în următoarele ore în București și județele vizate de cod galben

În București, vântul suflă cu putere și continuă să ningă sâmbătă dimineața. S-a depus un nou strat de zăpadă peste cel vechi, ajungând până la 25 de centimetri în nordul Capitalei. Sudul și sud-estul României sunt vizate de un cod galben de viscol, ninsori, polei și vânt puternic.

Capitala și 16 județe se află sub avertizare de vreme severă până mâine dimineață. Mai multe drumuri sunt închise din cauza viscolului și sunt probleme la vama Giurgiu.

În sudul și sud-estul țării ninge și este vânt puternic, excepție făcând litoralul, unde plouă. Manavrele din porturile din Constanța sunt oprite.

În București, vântul puternic a doborât mai mulți copaci, care au avariat mașini parcate, potrivit pompierilor.

„Vorbim de un episod normal de ninsori și viscol moderat în următoarele ore. Ele se termină diseară, spre ora 21-22. Pe noapte mai rămân doar ninsori slabe. Zonele vizate sunt: Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, unde se vor depune spre seară, local, 15-20 de cm de zăpadă”, a declarat meteorologul de serviciu de la ANM la Antena 3 CNN.

Față de episodul trecut de viscol, această nouă perioadă specifică iernii este mai blândă și vremea va începe să se amelioreze.

„Partea bună față de episodul trecut este că vorbim de zăpadă uscată, afânată, mai ușor de îndepărtat. Încă o veste bună este faptul că vântul se va diminua treptat în intensitate începând chiar de acum (ora 10, n.r.)”, a mai precizat meteorologul.