Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi

Drona kamikaze ucraineană RAM-2X prezentată la Kiev, în Ucraina, pe 8 aprilie 2025, pe fondul unei întâlniri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul belgian Bart De Wever cu reprezentanții industriilor de apărare din Ucraina și Belgia. Imagine ilustrativă. FOTO: Hennadii Minchenko / Avalon / Profimedia

Ministerul Apărării din Rusia a declarat duminică că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 235 de drone ucrainene în timpul nopții, informează Reuters.

Un depozit de petrol a luat foc în Uriupinsk, în regiunea Volgograd, din cauza resturilor unei drone căzute, a declarat un guvernator regional.

Cel puțin zece aeroporturi rusești, inclusiv cele din Moscova și Sankt Petersburg, au impus restricții temporare de zbor în timpul nopții, potrivit autorității de reglementare a aviației.