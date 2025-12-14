Noapte intensă pentru Rusia. Sute de drone ucrainene au forțat închiderea a zece aeroporturi
Ministerul Apărării din Rusia a declarat duminică că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 235 de drone ucrainene în timpul nopții, informează Reuters.
Un depozit de petrol a luat foc în Uriupinsk, în regiunea Volgograd, din cauza resturilor unei drone căzute, a declarat un guvernator regional.
Cel puțin zece aeroporturi rusești, inclusiv cele din Moscova și Sankt Petersburg, au impus restricții temporare de zbor în timpul nopții, potrivit autorității de reglementare a aviației.
