„Noaptea ca hoţii”, varianta Bratislava. Deputaţii slovaci s-au certat violent în timp ce parlamentul a revizuit legislaţia referitoare la informatori şi martori. „Un masacru al statului de drept”

Parlamentul slovac a adoptat o lege referitoare la denunţători şi martori-cheie, despre care opoziţia a avertizat că ameninţă statul de drept, ceea ce a dus la schimburi de replici furioase şi chiar încăierări între politicieni, joi seara şi vineri, relatează Reuters.

Comisia Europeană şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la modificările propuse de guvernul pro-rus al premierului Robert Fico şi susţinute de parlamentarii naţionalişti de stânga, scrie News.ro.

Imaginile video postate de un parlamentar arată politicieni din opoziţie fluierând şi huiduind şi certuri aprinse în timpul votului de joi seara pe tema modificării codurilor penale, inclusiv a statutului martorilor denunţători.

Un deputat al guvernului a aruncat cu o sticlă de plastic către un adversar, iar site-ul de ştiri Dennik N a relatat că jurnaliştii au auzit un alt deputat strigând că este strâns de gât într-o încăierare.

Vineri, parlamentarii au revenit în bănci, iar partidele de la guvernare au aprobat o reorganizare a biroului naţional pentru denunţători, chiar dacă preşedintele Peter Pellegrini s-a opus, cu o zi în urmă, legii, afirmând că aceasta riscă să oprească subvenţiile UE şi nu trebuie adoptată în grabă.

Guvernul Fico, la putere din 2023, a luat anterior măsuri pentru slăbirea pedepsirii infracţiunilor financiare, a reorganizat radiodifuziunea publică şi a promovat modificări constituţionale ce afirmă suveranitatea naţională asupra unor legi ale UE.

Guvernul susţine că actuala agenţie de denunţare a abuzurilor, UOO, a fost folosită politic în trecut – acelaşi raţionament pe care Fico l-a folosit pentru modificări legislative anterioare.

Comisia Europeană a declarat vineri că regretă că parlamentul slovac nu a permis o consultare aprofundată după ce Comisia îşi exprimase anterior „îngrijorarea profundă” cu privire la lege.

„Aceasta se referă în special la desfiinţarea actualului Biroului pentru Protecţia Informatorilor şi la încetarea anticipată a mandatului şefului Biroului”, a declarat Comisia într-un răspuns trimis prin e-mail. „Comisia va analiza acum legea şi va decide cu privire la următoarele măsuri adecvate”, a transmis Bruxellesul.

Partidele de la guvernare au declarat că preocupările au fost abordate operându-se modificări, deşi schimbarea conducerii a rămas.

„Noaptea mafiei”

Slovacia a devenit şi mai tensionată din punct de vedere politic de când Fico – de patru ori prim-ministru – a revenit la putere în această ţară cu 5,4 milioane de locuitori.

El a supravieţuit unui atentat cu armă de foc în mai 2024, comis de un bărbat nemulţumit de politicile sale, inclusiv de retragerea ajutorului militar acordat Ucrainei.

Opoziţia afirmă că proiectul de lege referitor la denunţători este o „răzbunare” după ce UOO a amendat Ministerul de Interne în cazuri ce implicau poliţişti care au fost transferaţi în timpul anchetelor de corupţie fără consimţământul Biroului.

Modificările separate ale Codului penal, adoptate în regim de urgenţă joi seara, au înăsprit regulile referitoare la mărturia „martorilor-cheie”.

Criticii afirmă că aceste dispoziţii vor ajuta un aliat important al lui Fico care este în prezent anchetat.

Michal Simecka, liderul celui mai mare partid de opoziţie, Slovacia Progresistă, a numit şedinţa parlamentară „noaptea mafiei”.

„Asistăm la un masacru al statului de drept în Slovacia”, a declarat el într-un comunicat.