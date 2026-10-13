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Actualitate

Noaptea în care frigiderele supermarketurilor din Franța s-au încălzit la 50 de grade Celsius. Tone de alimente, aruncate

Andrei Stan
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Hackerii au ridicat temperatura frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri franceze până la 50 de grade Celsius (122 de grade Fahrenheit), în timpul nopții de 11 spre 12 noiembrie, atacul acestora provocând incendii și deteriorarea a tone de alimente.

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