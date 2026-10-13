Noaptea în care frigiderele supermarketurilor din Franța s-au încălzit la 50 de grade Celsius. Tone de alimente, aruncate

Hackerii au ridicat temperatura frigiderelor și congelatoarelor din sute de supermarketuri franceze până la 50 de grade Celsius (122 de grade Fahrenheit), în timpul nopții de 11 spre 12 noiembrie, atacul acestora provocând incendii și deteriorarea a tone de alimente.

Parchetul din Paris a anunțat, luni, că un atac „pe scară largă” a „afectat frigiderele conectate la internet din mai multe lanțuri importante de magazine alimentare din toată Franța”, ceea ce a dus la pierderi de alimente și incendii, scrie Reuters.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu a dispus Agenției Naționale de Securitate Cibernetică din Franța (ANSSI) să investigheze cazul, a declarat o sursă din cadrul cabinetului său.

Agențiile din Franța colaborează cu omologii lor europeni, deoarece și alte țări ar putea fi afectate, a precizat sursa, adăugând că autoritățile evaluează dacă și alte companii franceze se află în pericol.

Felix Aime, analist senior în domeniul informațiilor privind amenințările cibernetice, în cadrul companiei Sekoia Threat Detection and Research, a declarat că Spania, Portugalia, Polonia, Germania și Belgia au fost, de asemenea, afectate.

Lanțul Carrefour a anunțat că 80 dintre supermarketurile sale au fost afectate, în timp ce Monoprix, care operează aproximativ 490 de magazine în Franța, a precizat că 5% dintre magazinele sale au fost lovite de atacul hackerilor.

Les Mousquetaires, proprietarul lanțului de magazine Intermarché, a transmis că frigiderele din aproximativ 150 dintre magazinele sale s-au încălzit până la 50 de grade Celsius, timp de șase ore în timpul nopții. Un purtător de cuvânt a precizat că toate produsele alimentare afectate au fost aruncate pentru a elimina riscurile la adresa sănătății oamenilor.

Geert de Clercq, un locuitor din Paris, a fost martor la scena în care angajații unui magazin Intermarché din centrul Parisului aruncau cărucioare pline cu alimente congelate care se dezghețaseră într-un container uriaș de gunoi, iar înghețata topită se revărsa pe stradă din cutii sparte.

Dominique Schelcher, directorul general al Cooperative U, a declarat că și grupul său de supermarketuri a fost vizat.

„Atacarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a populației franceze este un act extrem de grav și fără precedent”, a scris el, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Retailerii alimentari E.Leclerc și Auchan nu au răspuns la solicitările de a transmite puncte de vedere, notează Reuters.

Nu a existat o estimare imediată a pierderilor la nivel întregului sector alimentar, dar Thierry Cotillard, directorul general al Intermarché, a declarat pentru BFM TV că acest atac „fără precedent” va aduce pierderi în valoare de „zeci de milioane de euro la nivel național într-o singură zi”.

Christel Delberghe, director general al asociației europene de retail Eurocommerce, a declarat: „Acest incident subliniază importanța rezilienței de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.”

Raioanele frigorifice, controlate prin internet

Raioanele frigorifice din supermarketuri sunt de obicei gestionate de panouri de control care administrează frigiderele și congelatoarele întregului magazin și pot fi accesate prin internet, ceea ce permite companiilor de întreținere să le regleze de oriunde.

Sursa apropiată de premierul Lecornu a declarat că ANSSI a identificat o vulnerabilitate în software-ul furnizat de compania daneză Danfoss.

Danfoss a precizat că este „la curent cu incidentele din Franța care afectează un număr limitat de sisteme de gestionare a refrigerării”.

Unitățile afectate „funcționau cu firmware învechit”, a precizat Danfoss, adăugând că „recomandă de mult timp clienților să mențină sistemele suportate la zi cu cel mai recent firmware și să migreze sistemele vechi către soluții de ultimă generație”.

Pe 9 august, echipa Team82 a firmei de securitate cibernetică Claroty a publicat un studiu care detaliază vulnerabilitățile din controlerul Danfoss AK-SM 800A. Conform raportului, actualizările de software lansate de Danfoss au remediat problemele care ar fi putut permite atacatorilor să ocolească controalele de autentificare și să execute cod pe dispozitivele compromise.

Atacurile seamănă cu întreruperile semnalate la peste 10 magazine ale armatei americane la sfârșitul lunii august, care au dus la pierderi de alimente după ce frigiderele au fost afectate.

Într-un comunicat, asociația franceză a comercianților cu amănuntul, Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), a solicitat „transparență deplină” din partea Danfoss cu privire la incident. Asociația a precizat că supermarketurile urmăresc să protejeze consumatorii și să revină la funcționarea normală cât mai curând posibil. FCD a menționat că unele magazine afectate și-au reluat deja activitatea.

Problemă de securitate în Olanda

Retailerul olandez Ahold Delhaize, care operează cel mai mare lanț de supermarketuri din Olanda, Albert Heijn, și are operațiuni importante în SUA, a anunțat că se confruntă cu o „problemă de securitate” în rețeaua sa și că a deconectat mai multe sisteme ca măsură de precauție.

Un mesaj afișat pe aplicația pentru smartphone a retailerului indica faptul că livrarea produselor alimentare nu era posibilă din cauza unui „incident de securitate cibernetică”.

Comenzile online reprezintă aproximativ 10% din vânzările Albert Heijn. Magazinele fizice au rămas deschise, în timp ce agenția de știri olandeză ANP a relatat că retailerii rivali au înregistrat o creștere semnificativă a comenzilor de livrare.

Ahold Delhaize a precizat că nu există niciun motiv să se facă o legătură între incidentele din Franța și supermarketurile sale.

Ahold este al patrulea cel mai mare retailer alimentar din SUA. Site-urile lanțurilor sale Stop & Shop, Giant, Hannaford și Food Lion afișau mesaje de genul „site-ul este temporar indisponibil”.

Nu a fost clar dacă și alte operațiuni au fost afectate.