Noi acuzații de corupție în armata Rusiei. Fostul prim-adjunct al lui Șoigu a fost reținut

Fostul viceministru rus al apărării Ruslan Tsalikov, care între anii 2015 și 2024 a fost prim-adjunct al fostului ministru Serghei Șoigu, a fost reținut joi de autorități, fiind acuzat de fapte de corupție, relatează EFE și Agerpres.

„Fostul viceministru al apărării, Ruslan Tsalikov, a fost arestat. Este în curs luarea deciziei asupra arestului preventiv”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Comitetului de Investigații, instituția însărcinată în Rusia cu anchetele majore.

Autoritățile judiciare au deschis un dosar penal împotriva fostului viceministru „pentru constituirea unui grup infracțional, ai cărui membri au delapidat fonduri bugetare între anii 2017 și 2024, precum și pentru spălare de bani și luare de mită”, în total 12 capete de acuzare, a precizat aceeași instituție.

Ruslan Tsalikov a fost anterior interogat de trei ori în dosarul deschis împotriva colegului său, Timur Ivanov, fost viceministru al apărării între anii 2016-2024, care a fost condamnat în iulie anul trecut la 13 ani de închisoare pentru deturnare de fonduri de peste 216 milioane ruble (echivalentul a circa 2,7 milioane de dolari) într-o afacere legată de achiziționarea a două feriboturi pentru strâmtoarea Kerci, care separă Rusia de peninsula Crimeea anexată, și extragerea a peste 3,9 miliarde de ruble (circa 50 de milioane de dolari) din banca Interkommerț.

Dacă Ruslan Tsalikov va fi în cele din urmă condamnat la închisoare, el va fi oficialul rus cu rangul cel mai înalt din domeniul apărării încarcerat în urma epurării lansate de președintele Vladimir Putin în anul 2024 în rândul comandanților militari și a altor înalți oficiali ruși suspectați de corupție, acțiune care a implicat o restructurare profundă a Ministerului Apărării.

Fostul viceministru Timur Ivanov a formulat în urmă cu două săptămâni o cerere să fie trimis să lupte pe front în Ucraina pentru a scăpa de închisoare.