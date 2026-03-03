Noi acuzații de infracțiuni sexuale cu minori la adresa angajaților DGASPC Teleorman. Recorder spune că Poliția îngropase unul dintre cazuri

Nouă fete aflate în grija statului i-au acuzat de infracțiuni sexuale pe doi angajați de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, potrivit Recorder, care spune că „instituțiile pare că au acționat mai degrabă pentru a acoperi proceduri decât pentru a proteja efectiv minorii”.

Unul dintre cei doi angajați a lucrat până recent ca educator, iar celălalt a fost consilier local la Roșiori de Vede din partea PSD și este polițist local în prezent. Noile acuzații vin după ce, în septembrie, Recorder a publicat un documentar în care un alt educator angajat la DGASPC Teleorman, Florian Lincan, a fost acuzat că a violat și a agresat sexual minori timp de mai mulți ani. Între timp, acesta a fost condamnat definitiv la 22 de ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și purtare abuzivă.

Costinel Stoian, unul dintre educatorii vizați acum de acuzații, a fost reclamat că i-a făcut comentarii cu caracter sexual și i-a pus un film porno unei minore în vârstă de 15 ani, care a ajuns la Centrul de Urgență Alexandria în toamna anului trecut, împreună cu alte două surori minore.

„A spus să-l ajutăm să facă curățenie în magazie. Am găsit un prezervativ și a zis să-l folosim cu dânsul”, a spus fata.

„Se dă la fete, le pipăie”, au afirmat și surorile ei.

Educatorul, care lucrează în sistemul de protecție a copilului din 1990, a negat acuzațiile: „Nu am făcut așa ceva”.

DGASPC Teleorman i-a desfăcut contractul de muncă recent, după o cercetare disciplinară.

Fusese vizat de acuzații și în trecut, însă Poliția a îngropat cazul, spune Recorder

Educatorul fusese vizat de o plângere și în urmă cu trei ani. O adolescentă de 16 ani, însărcinată cu un bărbat care are dublul vârstei ei, a spus că acesta îi făcea „avansuri” și o atingea în zone intime.

„Îmi spunea dacă vreau să fac ceva cu el”, „dacă vreau să întrețin relații sexuale cu el”, a povestit tânăra în discuția cu Recorder.

Fata susține că o angajată i-a spus la acel moment „că s-au mai întâmplat cu dânsul chestii din astea”.

Poliția Alexandria a fost sesizată în 16 mai 2023, iar un agent s-a deplasat la Centrul de Urgență Alexandria. Educatorul i-a spus că minora s-a răzbunat pe el și a mințit pentru că insistase să o pună la curățenie, iar ea a refuzat. Polițistul nu a discutat cu minora deoarece ea nu era la centru, iar lucrarea a fost clasată și Parchetul nu a fost informat cu privire la caz.

Cercetările, reluate abia după doi ani și jumătate

Recoder spune că DGASPC Teleorman a cerut informații despre caz abia pe 23 octombrie 2025, după ce a primit mai multe solicitări din partea publicației. Instituția a decis să redeschidă cercetarea disciplinară.

IPJ Teleorman s-a autosesizat la rândul său și a înaintat o plângere către Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria, deși în mai 2023 nu considerase că faptele sunt penale.

Bogdan-Florin Petrică, cel care conducea Poliția Alexandria la momentul evenimentelor din urmă cu doi ani și jumătate, a devenit între timp șeful IPJ Teleorman. El susține că nu cunoștea situația la acel moment și că a fost demarată o cercetare internă, iar „cineva va răspunde”.

Cazul polițistului local din Roșiori de Vede, fost educator și consilier local PSD

Recoder a documentat și cazul fostului educator Marian Mîrzoi, ales în Consiliul Local Roșiori de Vede, în 2012, din partea PSD.

Acesta a fost acuzat că, în 2014, când era educator la DGASPC Teleorman, a atins-o în zonele intime pe o fată de 13 ani și-a propus să întrețină relații sexuale.

Minora a fugit din centrul de plasament din municipiul Roșiori de Vede.

„De când a ajuns la oamenii la care s-a adăpostit, plânge întruna și povestește numai despre bătăi și tuns și pipăit și fete trimise noaptea cu taxiul «în oraș»”, scrisese la acea vreme într-un e-mail o profesoară care a aflat de situația minorei și a luat legătura cu o organizație pentru a-i oferi sprijin juridic.

Fata le-a spus polițiștilor de la BCCO că educatorul a avut același comportament față de colegele ei din centru, iar pe unele fete le-a constrâns să se prostitueze.

Una dintre fetele audiate în dosar, care atunci avea în jur de 12 ani, a declarat pentru Recoder că educatorul pândea momentele când rămânea singură, intra în camera ei, se punea peste ea și mima un act sexual.

Cazul a fost clasat

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede a fost deschis un dosar penal în mai 2014, reunit ulterior cu alt dosar rezultat din disjungerea unor fapte instrumentate inițial de DIICOT. Cazul, în care Mîrzoi a avut calitatea de suspect, a fost clasat în 2016 pe motiv că nu existau probe concrete în susținerea acuzațiilor, iar DGASPC Teleorman nu a contestat decizia.

Dosarul a fost instrumentat de către procuroarea Florina Grecu, actuala șefă a Biroului DIICOT Teleorman. Soțul ei este consilier local PSD într-o comună din Teleorman.

Mîrzoi a fost angajat la ca polițist local în Roșiori de Vede, prin concurs, în mai 2016, când încă era investigat pentru viol și act sexual cu minor. A demisionat din PSD cu o zi înainte de angajare, a mai scris Recorder.

