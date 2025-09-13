Noi alerte de la ANM: Cod galben de vânt puternic până duminică seara / Zonele unde rafalele ating 100 km/h

Meteorologii au emis două alerte cod galben de intensificări ale vântului, valabile în mai multe județe până duminică seară, la ora 20.00.

Primul cod galben de vânt este valabil în intervalul 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8.

Astfel, începând din seara zilei de sâmbătă, în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…90 km/h.

Codul galben de vânt valabil între 13 septembrie, ora 20 – 14 septembrie, ora 8

Ulterior, de mâine dimineață va intra în vigoare un alt cod galben de vânt, valabil până duminică, la ora 20.00.

Vizate sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

Aici, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90…100 km/h.