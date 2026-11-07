Noi ciocniri între poliție și protestatari la Paris. Momentul în care au izbucnit violențele

În jur de 46.000 de parizieni, potrivit estimărilor poliției, au participat sâmbătă la marșul de protest față de deteriorarea nivelului de trai în Franța și de starea sistemului de educație. Manifestația a decurs fără incidente însă la final un mic grup de manifestanți a intrat în conflict cu forțele de ordine, după reținerea unuia dintre ei.

Marșul s-a desfășurat între Piața Republicii și Piața Națiunii, la finalul său, polițiștii folosind gaze lacrimogene împotriva persoanelor care arunca cu obiecte și lansau petarde împotriva lor.

„În cadrul dispersării manifestației din Piața Națiunii, un grup de 200 de indivizi violenți au agresat forțele de ordine în momentul reținerii unui bărbat care a incendiat o pubelă”, a transmis prefectura de poliție din Paris.

„Cărați-vă!” scandau manifestanții către polițiști, în timp ce un membru al forțelor de ordine le cerea să părăsească zona. „Doamnelor, domnilor, dispersați-vă cu calm”, a repetat de mai multe ori un polițist, relatează AFP.

EN DIRECT — Paris, 7 novembre. Dernière sommation des forces de l’ordre. La police tente de reprendre le contrôle de la place. Les charges se multiplient, des grenades sont utilisées. https://t.co/c8h5ZhkhXJ — Anne-Laure Bonnel (@al_bonnel) November 7, 2026

Numărul de manifestanți din Paris este mai mic decât joi, când 65.000 de oameni au ieșit în stradă.

Este a patra sâmbătă în care au loc manifestații de amploare în Franța, la chemarea organizațiilor sindicale și de tineret. Potrivit BFMTV, 146.000 de persoane au participat la proteste, potrivit poliției, în timp ce organizatorii au menționat cifra de 250.000. Pentru păstrarea ordinii, au fost mobilizați 70.000 de polițiști și jandarmi.

Ciocniri cu forțele de ordine au mai avut loc la Lyon, unde au fost reținute 11 persoane, și la Lille, unde poliția a folosit tunuri cu apă împotriva manifestanților care au incendiat mai multe coșuri de gunoi.