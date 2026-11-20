Administrația Națională de Meteorologie a emis două coduri galbene și unul portocaliu, valabile vineri în peste jumătate de țară.

Primul cod galben de intensificări ale vântului este valabil vineri de la ora 10:00 până la ora 15:00.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în sudul și estul Transilvaniei Moldova, Dobrogea, centrul și estul Munteniei și local la munte.

Vor fi viteze de 50-70 km/h, iar la munte de peste 80-100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.

De asemenea, un cod portocaliu este valabil până la ora 15:00 în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

În aceste zone vor fi intensificări puternice ale vântului cu rafale de 90-110 km/h, iar la altitudini mari de 120-140 km/h.

Coduri de vânt, 20 noiembrie 2026. Foto: ANM

De asemenea, avertizează un alt cod galben, vor fi intensificări ale vântului în câteva zone și între orele 15:00 și 23:00.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni. Vor fi viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini mari de 90-120 km/h.

Cod galben de vânt, 20 noiembrie 2026. Foto: ANM

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