Noi creșteri de taxe în Rusia, inclusiv a TVA, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina

Parlamentarii ruși au aprobat, marți, noi creșteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-și stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani, transmite Associated Press.

Deputații din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, au aprobat un proiect de lege care va majora taxa pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% până la 22%. Se așteaptă ca modificările legislative să adauge până la 1.000 de miliarde de ruble (aproximativ 12,3 miliarde de dolari) la bugetul de stat, relatează Agerpres.

De asemenea, noua legislație reduce pragul pentru întreprinderile obligate să colecteze TVA de la cele cu vânzări anuale de 60 de milioane de ruble (aproximativ 739.000 de dolari), până la 10 milioane de ruble (aproximativ 123.000 de dolari). Modificările, care vor fi introduse în etape până în 2028, sunt concepute pentru a împiedica firmele să își împartă operațiunile pentru a evita impozitele. Totuși, se estimează că aceste modificări vor afecta și multe întreprinderi mici care anterior erau scutite.

Creșteri și de accize

Această măsură face parte dintr-o serie de noi taxe prin care Kremlinul speră că va ajuta economia Rusiei, care încetinește.

O nouă inițiativă va elimina rata specială aplicată unei „taxe de reciclare” pentru autoturisme, vizând în mare parte vehiculele importate cu prețuri mari.

Alte propuneri au inclus creșterea accizelor pentru băuturi spirtoase, vin, bere, țigări și țigări electronice electronice, precum și introducerea de accize pentru produsele tehnologice precum smartphone-uri și laptopuri.

Cheltuieli militare de peste 200 mld. dolari

După doi ani de creștere robustă alimentată de cheltuielile militare, economia Rusiei s-a contractat la începutul anului 2025 și este pe cale să crească anul acesta cu doar aproximativ 1%, conform estimărilor guvernamentale. Creșterea economică a avut de suferit din cauza dobânzilor ridicate ale băncii centrale, în prezent la 16,5%, pentru ținerea sub control a unei inflații de 8%, alimentată de achizițiile de armament ale statului.

În proiectul de buget al guvernului rus pentru 2026, care a fost și el aprobat marți de parlamentari, cheltuielile militare ale Rusiei au fost stabilite la 12,93 trilioane de ruble (159 miliarde de dolari) – sau 16,84 trilioane de ruble (207 miliarde de dolari), dacă sunt incluse și cheltuielile pentru securitate și aplicarea legii.

Proiectele legislative trebuie acum aprobate încă o dată de camera inferioară, înainte de a fi transmise camerei superioare și semnate de președintele Vladimir Putin pentru a deveni lege.