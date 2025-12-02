EXCLUSIV. Noi date din sondajul AtlasIntel: Pe cine votează cei mai mulți tineri din București și ce segment de vârstă domină la Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu

Candidatul PSD, Daniel Băluță și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în cursa pentru Primăria Capitalei, după cum au arătat primele date ale sondajului AtlasIntel realizat pentru Hotnews și publicat luni. Cercetarea oferă informații detaliate și despre profilul electoratului: pe cine preferă mai mult tinerii, pe cine aleg mai mult femeile sau bărbații, care este nivelul de educație preponderent al alegătorilor unui anumit candidat.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 27-30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%. Ce înseamnă metoda „recrutare digitală aleatorie” puteți citi aici.

Citește și câteva precizări importante legate de sondajul AtlasIntel.

Anca Alexandrescu ia mai multe voturi de la femei

Anca Alexandrescu este candidatul care strânge cele mai multe voturi ale femeilor: 23.4%, urmată de Daniel Băluță – 20.4% și Ciprian Ciucu – 19.4%, Cătălin Drulă – 16.7%, în timp ce Ana Ciceală ar lua – 10%.

În același timp, Daniel Băluță strânge cele mai multe voturi din partea bărbaților – 26.7%, urmat de Ciucu – 24.5%, Anca Alexandrescu – 22.9% și Cătălin Drulă – 14%. Ana Ciceală ar fi votată de doar 6.4% dintre bărbați.

Sondajul realizat în perioada 27-30 noiembrie

Vârsta alegătorilor – la ce categorii punctează Ciceală, Alexandrescu, Ciucu și Băluță

Candidata SENS, Ana Ciceală, ia, proporțional, cele mai multe voturi ale tinerilor (18-29 de ani) – 40.3%.

Pe segmentul 30-39 de ani este condus de Ciprian Ciucu (25.4%), Daniel Băluță ia cele mai multe voturi de la persoanele cu vârsta între 40 și 49 de ani – 27.1% și de la persoanele trecute de 70 de ani – 33.9%, în timp ce Anca Alexandrescu strânge cele mai multe opțiuni de la două categorii de vârstă (50-59 ani – 35.8%) și (60-69 ani – 29.2%).

Băluță ia mai multe voturi de la cei cu liceu și facultate, Alexandrescu ia majoritatea voturilor celor cu școala primară

Când vine vorba de profilul educațional al alegătorilor fiecărui candidat, Daniel Băluță este cel mai votat de către persoanele care liceul și studii universitare – 24.8%, respectiv – 27.8%, iar Anca Alexandrescu este aleasa majoritară a celor care au terminat doar școala generală – 61.8%.

Persoanele cu venituri mari mizează mai mult pe Băluță

În funcție de situația materială a celor care au răspuns chestionarului AtlasIntel, cele mai multe persoane cu venituri de sub 3.000 de lei/lună optează pentru Ciprian Ciucu – 25.1%, cele cu venituri între 3 și 5.000 de lei/lună – pe Anca Alexandrescu – 33.5%, la fel și cele care încasează între 5.000 și 7.000 de lei pe lună – 28.1%.

Există două segmente de populație care, în funcție de pragul de venit, merg pe mâna lui Daniel Băluță. Cei care câștigă între 7.000 și 10.000 de lei/lună – 29.5% și cei care câștigă mai mult de 10.000 de lei/lună – 25.4%.

Alegerile au loc duminică

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Nicușor Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.