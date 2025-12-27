Armata americană a desfășurat temutele drone MQ-9 Reaper. Noi detalii despre atacul asupra ISIS

Atacurile aeriene americane care au vizat joi grupări jihadiste din nord-vestul Nigeriei au fost efectuate folosind rachete ghidate lansate de drone care zburau la altitudine medie, a afirmat vineri seară ministrul nigerian al informațiilor, Mohammed Idris, informează AFP.

„În total, 16 muniții de precizie ghidate prin GPS au fost desfășurate folosind platforme aeriene fără pilot (drone, n.r.) MQ-9 Reaper, neutralizând cu succes elemente ale SI (Statul Islamic – ISIS, n.r.) care încercau să intre în Nigeria din coridorul sahelian”, a declarat ministrul, într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Atacul asupra țintelor ISIS a urmat după o „amplă colectare de informații, planificarea operațională și recunoașterea pe teren”, cu participarea Nigeriei, a afirmat el.

Președintele american Donald Trump a fost primul care a anunțat atacurile, stârnind îngrijorări în rândul multor nigerieni cu privire la o posibilă încălcare a suveranității țării.

Potrivit ministrului Idris, atacul a fost efectuat cu „participarea deplină a forțelor armate nigeriene” și cu „aprobarea explicită” a președintelui Bola Tinubu.

Țintele erau situate în zone rurale ale statului Sokoto, în nord-vest, și în statul vecin Kwara, a indicat guvernul nigerian abia vineri seară.

„Atacurile au fost lansate de pe platforme maritime situate în Golful Guineei”, a adăugat Idris.

„Resturi provenite de la munițiile trase au căzut la Jabo, în zona guvernului local din Tambuwal, în statul Sokoto, și la Offa, în statul Kwara”, a detaliat ministrul Idris, afirmând că nu au fost răniți sau uciși civili.

Dronele Reaper sunt drone turbopropulsate cu un singur motor, care pot îndeplini o varietate de misiuni de luptă și de altă natură, potrivit unei fișe informative a Forțelor Aeriene americane.

Aceste drone beneficiază de o autonomie extinsă de peste 1.600 de mile (2.575 de kilometri) și au capacitatea de a rămâne în aer pe o perioadă nedeterminată cu realimentare aeriană.

Pentru misiuni de luptă, dronele MQ-9 pot transporta o gamă largă de arme, de la rachete Hellfire la bombe ghidate cu laser.