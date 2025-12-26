ULTIMA ORĂ | SUA au lansat „un atac puternic și mortal” împotriva Statului Islamic în Nigeria, anunță Trump. „Urmează și altele”

Statele Unite au lansat un atac împotriva militanților Statului Islamic din nord-vestul Nigeriei, au declarat joi președintele Donald Trump și armata americană, susținând că grupul viza creștinii din regiune, informează Reuters.

„În această seară, la indicația mea, în calitate de comandant suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva teroriștilor ISIS din nord-vestul Nigeriei, care au vizat și au ucis cu cruzime, în principal, creștini nevinovați, la un nivel nemaiîntâlnit de mulți ani, ba chiar de secole!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Comandamentul militar american pentru Africa a declarat că atacul a fost efectuat în statul Sokoto, în coordonare cu autoritățile nigeriene, și că au fost uciși mai mulți militanți ISIS.

O declarație anterioară publicată de comandament pe X afirma că atacul a fost efectuat la cererea autorităților nigeriene, dar acea declarație a fost ulterior eliminată.

Atacul vine după ce, la sfârșitul lunii octombrie, Trump a început să avertizeze că creștinismul se confruntă cu o „amenințare existențială” în Nigeria și a amenințat că va interveni militar în această țară din Africa de Vest pentru ceea ce el consideră a fi eșecul acesteia de a opri violențele îndreptate împotriva comunităților creștine.

Reuters a relatat luni că SUA efectuează zboruri de culegere de informații deasupra unei mari părți a Nigeriei de la sfârșitul lunii noiembrie.

„Urmează și altele”

Ministerul de Externe al Nigeriei a declarat că atacul a fost efectuat în cadrul cooperării de securitate cu Statele Unite, care implică schimbul de informații și coordonarea strategică pentru a viza grupurile militante.

„Acest lucru a dus la lovituri precise asupra țintelor teroriste din Nigeria prin atacuri aeriene în nord-vest”, a declarat ministerul într-o postare pe X.

Un videoclip postat de Pentagon a arătat cel puțin un proiectil lansat de pe o navă de război.

.@POTUS “Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) December 26, 2025

Un oficial al apărării din SUA a declarat că atacul a vizat mai mulți militanți din tabere cunoscute ale ISIS.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a mulțumit pe X guvernului nigerian pentru sprijinul și cooperarea sa și a adăugat: „Urmează și altele…”.

Guvernul nigerian a declarat că grupurile armate vizează atât musulmanii, cât și creștinii, iar afirmațiile SUA că creștinii sunt persecutați nu reflectă situația complexă de securitate și ignoră eforturile de protejare a libertății religioase.

Cu toate acestea, guvernul a acceptat să colaboreze cu SUA pentru a-și consolida forțele împotriva grupurilor militante.

Populația țării este împărțită între musulmani, care trăiesc în principal în nord, și creștini, în sud.

Ce spune președintele nigerian

Poliția a declarat joi că un suspect de atentat sinucigaș a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit alte 35 într-o moschee din nord-estul Nigeriei, o altă regiune afectată de insurgenții islamiști.

Într-un mesaj de Crăciun postat pe X, președintele nigerian Bola Tinubu a făcut apel la pace în țara sa, „în special între persoanele cu credințe religioase diferite”.

El a mai spus: „Mă angajez să fac tot ce îmi stă în putință pentru a consacra libertatea religioasă în Nigeria și pentru a proteja creștinii, musulmanii și toți nigerienii de violență”.

Trump a emis declarația sa privind atacul în ziua de Crăciun, în timp ce se afla la clubul său Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde își petrece vacanța.

Donald Trump la petrecerea de Crăciun de la Mar-a-Lago din Ajun. Sursă foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

El nu a avut evenimente publice în cursul zilei și a fost văzut ultima oară de reporterii care îl însoțeau miercuri seara.

Armata americană a lansat săptămâna trecută atacuri separate la scară largă împotriva a zeci de ținte ale Statului Islamic în Siria, după ce Trump a promis să riposteze în urma unui atac suspectat a fi fost comis de ISIS asupra personalului american din