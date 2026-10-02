Dronă prăbușită azi la Tulcea. Primar: „A căzut în spatele caselor. Suntem terorizați de la o zi la alta”

Ministerul Apărării Naţionale a anunțat vineri dimineață prăbușirea unei posibile drone în apropierea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea.

La impact s-a produs un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, potrivit MApN, care a precizat că echipe specializate fac cercetări la faţa locului.

Instituția nu a oferit alte detalii despre incident, dar a spus că sistemele sale radar „nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute”.

Tudor Cernega, primarul din Ceatalchioi, a afirmat la Euronews.ro că „drona a căzut în dreptul localității Ceatalchioi, mai departe de Plauru, la o distanță de 2 km de Dunăre și la 1,5 km de locuințe.”

„A căzut în spatele caselor. În momentul când a căzut, a provocat un incendiu, iar în momentul de față suntem la lichidarea incendiului”, a adăugat el, precizând că locuitorii din zonă nu au fost alertați de această dată prin mesaj RO-Alert.

„E o teroare, suntem terorizați de la o zi la alta, dar trebuie să fim și noi înțelegători că nu putem acuza pe nimeni, pentru că suntem imediat la graniță, ele mușcă puțin, iar casele sunt pe malul Dunării, la 200-300 de metri de graniță”, a adăugat Cernega.

Incidente similare au loc frecvent în județul Tulcea. Ultimul a avut loc în noaptea de luni spre marți, când radarele au identificat o altă posibilă țintă aeriană în apropierea localității Isaccea. Atunci, populația a primit mesaje RO-Alert, iar două aeronave F-18 aflate în serviciul de luptă au decolat de urgență pentru monitorizarea situației.