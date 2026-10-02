Posibilă dronă prăbușită și incendiu în județul Tulcea. MApN: Radarele nu au detectat nimic

Căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, a provocat un incendiu vineri dimineață în localitatea Plaurul din județul Tulcea, în apropierea graniței fluviale cu Ucraina, anunță MApN.

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

În jurul orei 05.00, a fost raportată căderea obiectului în zona localității Plaurul, evenimentul fiind urmat de producerea unui incendiu, „fără a produce victime sau pagube materiale”, a mai precizat sursa citată.

MApN a mai declarat că sistemele sale radar „nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute”.

O autospecială din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului pentru stingerea incendiului produs.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să facă cercetări la faţa locului.

Incidentul de la Plaurul vine la scurt timp după ce, în noaptea de luni spre marți, radarele au identificat o altă posibilă țintă aeriană în apropierea localității Isaccea. Atunci, populația a primit mesaje RO-Alert, iar două aeronave F-18 aflate în serviciul de luptă au decolat de urgență pentru monitorizarea situației.

Tulcea este unul din judeţele în care se înregistrează cele mai multe cazuri de pătrunderi neautorizate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian NATO, din cauza graniţei româno-ucrainene care nu este liniară, dar şi judeţul care a înregistrat cele mai multe cazuri de drone sau fragmente de drone descoperite, majoritatea fiind identificate în Delta Dunării, rezervaţie a biosferei care include suprafeţe din România şi Ucraina. În niciunul dintre aceste cazuri nu s-au înregistrat victime.