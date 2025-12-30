Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski la Mar-A-Lago. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă”

Volodimir Zelenski și Donald Trump, la finalul conferinței de presă de la Mar-A-Lago Credit line: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că va avea săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu liderii statelor care sprijină țara sa în războiul cu Rusia. Totodată, liderul ucrainean a oferit mai multe detalii despre întâlnirea sa cu Donald Trump de duminică, din Florida, potrivit The Guardian.

Kievul a discutat cu președintele Trump despre posibila prezență a trupelor americane în Ucraina, a declarat Zelenski presei într-o conversație pe WhatsApp, relatează Reuters.

Liderul ucrainean a dezvăluit luni că SUA s-au angajat să ofere garanții de securitate pe o perioadă de 15 ani, deși Ucraina ar dori ca acestea să dureze mai mult, de exemplu 30-50 de ani.

Tot marți, Zelenski a anunțat că o nouă reuniune a Coaliței de Voință. Consilierii pentru securitate națională din „Coaliția de Voință” intenționează să se reunească în Ucraina pe 3 ianuarie, iar liderii acestor țări se vor întâlni apoi în Franța pe 6 ianuarie.

Coaliția aliaților Ucrainei, condusă de Marea Britanie și Franța, include peste 30 de națiuni, deși nu este clar câte dintre acestea vor participa la întâlniri.

Întâlnirea lui Zelenski cu liderii europeni, marțea viitoare, în Franța, va avea loc în contextul apropierii celui de-al patrulea an de la invazia rusă la scară largă și în contextul noilor acuzații din partea Moscovei care au blocat discuțiile de pace.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod (nordul Rusiei) și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocierile de pace va fi revizuită.