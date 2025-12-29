BREAKING Rusia susține că Ucraina a atacat cu drone reședința lui Vladimir Putin și anunță că își revizuiește poziția în negocierile de pace

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocieri va fi revizuită, transmite Reuters.

Lavrov a spus că în perioada 28-29 decembrie Ucraina a atacat reședința de stat a președintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acțiune, toate fiind distruse de apărarea aeriană rusă.

„Astfel de acțiuni iresponsabile nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Lavrov, adăugând că atacul a echivalat cu „terorism de stat”.

El a precizat că țintele pentru lovituri de răzbunare de către forțele armate ruse au fost deja stabilite.

Lavrov a susținut că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace cu Ucraina și că, deși Rusia nu va părăsi negocierile, poziția Moscovei va fi revizuită.

Din comentariile lui Lavrov nu era clar imediat dacă Putin se afla în reședință în momentul presupusului atac.

Rusia afirmase mai devreme luni că negocierile de pace cu Ucraina sunt în faza finală

Comentariile lui Lavrov vin după ce mai devreme în cursul zilei Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, declarase că este de acord cu președintele american Donald Trump în ceea ce privește afirmația că negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina se află în faza finală.

„Desigur”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președinției ruse, întrebat de jurnaliști dacă Moscova împărtășește opinia lui Trump că este mai aproape ca niciodată de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Peskov a spus că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează dacă dorește pacea, dar nu a făcut nicio referire la un presupus atac cu drone care să-l vizeze pe președintele Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat duminică timp de aproximativ trei ore la Mar-A-Lago, reședința din Florida a președintelui SUA, despre discrepanțele care rămân în tentativa de a ajunge la un acord de pace între cu Ucraina și Rusia pentru încheierea războiului.

La final, președintele american a anunțat că este convins că un acord de pace este „aproape” și a numit „una sau două probleme foarte spinoase” care rămân de rezolvat, într-o conferință de presă comună alături de Zelenski.

Trump a ridicat perspectiva unei întâlniri trilateriale Putin și Zelenski pentru a pune capăt războiului

Președintele american a admis că soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, pe care Moscova o revendică, rămâne o problemă nerezolvată. Rusia nu deține controlul absolut asupra teritoriului care formează regiunile estice Donețk și Luhansk, dar le revendică parte din teritoriul său alături de Herson și Zaporojie, unde, de asemenea, nu are control total.

„Ne apropiem de un acord în această privință. Și aceasta este o problemă importantă”, a declarat Trump în conferința comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Cu siguranță, aceasta este una dintre problemele importante și cred că suntem mai aproape.”

La rândul său, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina trebuie să respecte poporul și „teritoriul pe care îl controlăm”. El afirmă că atitudinea Ucrainei față de Donbas este „foarte clară” și că Ucraina are „o poziție diferită față de Rusia”.

Zelenski și-a reiterat poziția potrivit căreia problema teritoriului va trebui să fie soluționată în cele din urmă de poporul ucrainean și a menționat că un referendum ar putea fi organizat pentru orice aspect al planului de pace, nu doar pentru teritoriu.

„Putem organiza un referendum cu privire la orice aspect al acestui plan”, a afirmat el. „Desigur, societatea noastră trebuie să aleagă”, iar ucrainenii sunt cei care trebuie să voteze, „pentru că este pământul lor, nu al unei singure persoane. Este pământul națiunii noastre de multe generații”.

Întrebat dacă vede posibilă organizarea unei întâlniri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina, Trump a răspuns că da, dar „la momentul potrivit”.

Putin „dorește să se întâmple acest lucru”, a declarat președintele american, referindu-se la întâlnirea trilaterală. „Mi-a spus-o foarte ferm, și eu îl cred”.