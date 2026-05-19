Tragedia din Maldive: Trupurile a doi italieni care au murit în „peștera rechinilor”, recuperate abia acum. Controversa din jurul scufundării

Plaja Rasfannu din Malé, pe 15 mai 2026. Echipele de scafandri caută persoanele dispărute în Maldive. FOTO: Mohamed Afrah / AFP / Profimedia

Cadavrele a doi italieni care s-au înecat în accidentul de scufundare din Maldive de săptămâna trecută au fost aduse la suprafață, au declarat marți oficialii locali pentru BBC News.

„Au fost recuperate din a treia cameră a peșterii subacvatice de către scafandri specializați din Finlanda, în urma unei operațiuni care a durat două ore”, a anunțat Mohamed Hossain Shareef, purtător de cuvânt al guvernului din Maldive.

Cele două trupuri neînsuflețite au fost transportate în capitala Male pentru identificare.

Cei doi italieni se aflau printre cele cinci persoane care au murit în accident. Două cadavre sunt în continuare în interiorul peșterii.

Primul cadavru al unui scafandru italian, care făcea parte din grup, a fost recuperat la scurt timp după accidentul de joia trecută, petrecut în apropierea atolului Vaavu. Acesta a fost identificat de presa italiană ca fiind Gianluca Benedetti, manager de operațiuni navale și instructor de scufundări.

Apoi, sâmbătă, un scafandru de salvare din Maldive a murit în timpul căutării corpurilor celor dispăruți.

Trupurile celor patru persoane dispărute au fost găsite în cele din urmă luni, de către scafandrii finlandezi în camera peșterii aflată la cea mai mare depărtare de intrare. Cunoscută local sub numele de „peștera rechinilor”, aceasta are o adâncime de până la 60 de metri.

Misiunea de recuperare a celor două cadavre rămase va fi reluată miercuri, iar un oficial din Maldive și-a exprimat speranța că acestea vor fi aduse la suprafață în aceeași zi.

Autoritățile speră că descoperirea cadavrelor va oferi indicii cu privire la cauza accidentului. Operațiunea de recuperare a fost descrisă ca fiind complexă din cauza adâncimii peșterii, a spațiului limitat și a vizibilității reduse. Intrarea în peșteră se află la o adâncime de 47 de metri, dar diversele camere se află la adâncimi diferite.

Scafandrii profesioniști finlandezi au colaborat cu poliția locală și cu paza de coastă, iar oficialii au declarat că, în timp ce echipa de specialiști a adus cele două cadavre la o adâncime de 30 de metri, scafandrii pazei de coastă au preluat operațiunea din acel punct.

Vremea la momentul scufundării de joi a fost descrisă ca fiind agitată și a fost emisă o avertizare de cod galben pentru ambarcațiunile de pasageri și pescari.

Patru dintre scafandrii morți erau afiliați Universității din Genova, care a precizat pentru BBC că nu a aprobat niciun fel de scufundare în adâncuri ca parte a cercetării lor științifice.

„Cererile înaintate autorităților din Maldive (…) au fost evident formulate în afara sferei misiunii autorizate de universitate”, a spus un purtător de cuvânt. Scufundarea a fost efectuată „în nume personal”, a adăugat purtătorul de cuvânt, și nu a făcut parte din cadrul cercetării.

Universitatea a adăugat că a suspendat autorizația pentru orice scufundări în scopuri științifice – indiferent de adâncime – în martie 2024, în conformitate cu un decret ministerial din acea lună care stabilește liniile directoare pentru scufundările subacvatice. În prezent, universitatea elaborează un protocol intern care să reglementeze procedurile sale, în conformitate cu respectivele reglementări.

Un purtător de cuvânt al guvernului din Maldive a declarat că echipa avea permis de scufundare până la o adâncime de 50 de metri, dar nu menționase numele peșterii în cererea de scufundare.

Echipa era condusă de Monica Montefalcone, profesoară asociată de ecologie la Universitatea din Genova, împreună cu cercetătoarea Muriel Oddenino, care studiau efectele schimbărilor climatice asupra biodiversității tropicale.

Ceilalți doi scafandri din peșteră erau fiica lui Montefalcone, Giorgia Sommacal, studentă la Genova, și proaspătul absolvent Federico Gualtieri.

Tatăl lui Sommacal, Carlo, a criticat dur afirmația universității potrivit căreia scufundarea în peșteră condusă de soția lui nu a fost autorizată.

„Monica (Montefalcone, n.r.), potrivit multora, este persoana care avea cele mai vaste cunoștințe de literatură științifică din lume despre acești corali”, a declarat el pentru ziarul La Repubblica.

„Sunt sute de studenți la masterat care scriu teze despre Maldive folosind datele pe care le colectează împreună cu Monica sau pe care Monica le-a colectat. Și nimeni nu știa nimic? Mă face să râd”, a adăugat Carlo.