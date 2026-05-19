Tragedia din Maldive: Ce s-a întâmplat de fapt cu scafandrii italieni găsiți morți în peșterile subacvatice

Imagine, publicată de Divizia de presă a președintelui Maldivelor, care prezintă scafandrii pregătindu-se să-i caute pe cei 4 italieni dispăruți în apropierea insulei Alimathaa, atolul Vaavu, Maldive, sâmbătă, 15 mai 2026. Credit line: Maldives President’s Media Division / AP / Profimedia

Tragedia care s-a desfășurat în Oceanul Indian, când o aparent banală scufundare subacvatică recreativă s-a transformat într-o capcană mortală, a provocat șoc.

Victimele erau membri ai unei echipe de cercetare științifică, dar intrarea lor în peștera subacvatică specifică s-a făcut fără a primi permisiunea oficială. Incidentul scoate în evidență pericolele extreme care stau ascunse în adâncuri mari, combinate cu condiții meteorologice nefavorabile și cu un sistem complex de peșteri subacvatice.

Deși nimeni nu știe cu certitudine absolută ce s-a întâmplat exact în interiorul peșterilor – având în vedere că nu au existat supraviețuitori – descoperirea a patru cadavre, în combinație cu configurația geologică a peșterii, i-a determinat pe experți să formuleze teorii specifice.

La o adâncime mai mare decât cea admisă

Echipa a intrat joi dimineață într-o peșteră subacvatică extrem de complexă din atolul Vaavu. Scufundarea a avut loc la o adâncime de aproximativ 50 de metri, un punct mult peste limita oficial permisă de 30 de metri pentru scufundări recreative.

„Anatomia” periculoasă a peșterii

Acolo există un sistem de peșteri care se întinde pe o lungime totală de aproximativ 60 de metri și care e format în interiorul unei structuri de recif de corali.

Sistemul de peșteri e compus din trei camere mari, conectate între ele prin pasaje foarte înguste, cornișe, tuneluri și locuri speciale pentru înot.

Mediul devine și mai periculos din cauza curenților puternici, a prezenței noroiului, a spațiilor înguste, precum și a vizibilității extrem de reduse, care se deteriorează rapid în caz de vreme rea.

Scafandrii au emis un semnal de primejdie în jurul orei 13:45 și au fost apoi declarați oficial dispăruți după ce nu au reușit să iasă la suprafață.

Toxicitatea oxigenului – Curenți puternici

În ceea ce privește cauzele, instructorul de scufundări experimentat Maurizio Urras, într-un interviu acordat publicației Independent, a declarat că „toxicitatea oxigenului” din interiorul peșterii ar fi putut juca un rol decisiv în tragicul incident.

„Acesta este un fenomen care poate apărea atunci când cineva se scufundă la adâncimi foarte mari”, a declarat el pentru agenția italiană de știri Agi, adăugând: „Dacă amestecul de oxigen nu este adecvat, atunci acesta poate deveni toxic pentru organismul uman la anumite adâncimi. În plus, acolo în Oceanul Indian există curenți puternici care pot mătura scafandrii dintr-o parte în alta. Acesta este un pericol real.”

Scufundări în condiții meteorologice nefavorabile

Condițiile meteorologice din zonă au fost deosebit de nefavorabile în acea zi, într-o asemenea măsură încât a fost emisă o avertizare galbenă pentru navele de pasageri și navele de pescuit.

Vremea rea ​​și curenții marini pot dezorienta ușor scafandrii, deoarece aceștia agită nămolul de pe fundul mării, reducând vizibilitatea aproape la zero și complicând extrem de mult navigația sau găsirea ieșirii.

Maurizio Urras a subliniat importanța factorilor externi, afirmând: „Trebuie să ținem întotdeauna cont de faptul că Oceanul Indian nu este Marea Mediterană, care este o mare relativ calmă.”

Hiperoxia? Ce provoacă organismului

Într-o declarație acordată joi publicației italiene Adnkronos, pneumologul Claudio Micheletto a declarat că este foarte probabil ca „ceva să fi mers prost cu buteliile” în timpul scufundării.

Micheletto, directorul departamentului pulmonar de la Spitalul Universitar din Verona, a explicat că toxicitatea oxigenului (cunoscută și în medicină sub numele de hiperoxie) poate fi una dintre cele mai mortale complicații în timpul scufundărilor în adâncime. „Moartea cauzată de toxicitatea oxigenului, sau hiperoxie, este una dintre cele mai dramatice morți care pot apărea în timpul unei scufundări – un sfârșit oribil”, a spus el.

În timpul scufundărilor, scafandrii respiră aer comprimat, care este compus din 21% oxigen și 79% azot. Cu toate acestea, unii scafandri folosesc un amestec specializat de gaze, cunoscut sub numele de nitrox sau aer îmbogățit cu nitrox, care conține un procent mai mare de oxigen și mai puțin azot în comparație cu aerul comprimat obișnuit.

„Când se inhalează o concentrație foarte mare de oxigen, gazul devine toxic pentru organism”, a explicat Claudio Micheletto.

„În timpul scufundării, apar amețeli, durere, alterarea stării de conștiență și dezorientare, ceea ce face imposibilă ieșirea la suprafață.”

Factorul panică

În același timp, Alfonso Bolognini, președintele Societății Italiene de Medicină Subacvatică și Hiperbarică, a subliniat că panica, printre alți factori, ar fi putut contribui și ea la tragicul incident.

„În interiorul unei peșteri și la o adâncime de 50 de metri, singurul lucru de care nu ai nevoie este o problemă sau un atac de panică din partea unui singur scafandru”, a explicat Alfonso Bolognini.

„Turbulențele care vor fi cauzate vor agita fundul mării, vor întuneca apa și pot distruge vizibilitatea”, ceea ce, la rândul său, poate duce la „erori fatale” .