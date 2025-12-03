Noi fugim cu copilul la spital la prima febră, în Anglia primește paracetamol prin telefon. Cum se tratează, de fapt, copiii în străinătate și ce e diferit față de România

Când copilul are febră, durere de ureche sau o tuse care ține trează toată familia, tentația multor părinți din România este să fugă direct la Urgențe. În alte țări din Europa, practica este complet diferită, iar copiii cu simptome de boală ușoară ajung rar la urgențe. În Italia, părinții scriu pediatrului pe WhatsApp, în Austria te ceartă dacă mergi la spital înainte să treci pe la medicul copilului, în UK nu intri la medic fără programare, iar în Suedia nici nu te deplasezi până nu ai trecut prin call-center-ul medical 1177. Am vorbit cu părinți români din străinătate pentru a înțelege cum se citește „urgența” în fiecare sistem și ce putem învăța de aici.

În spatele fiecărei febre care apare brusc, al fiecărei nopți nedormite și al fiecărei suspiciuni de „e grav?” stă întrebarea pe care o pun toți părinții: unde merg acum cu copilul? Răspunsul nu este niciodată universal. În unele țări, pediatrul răspunde pe WhatsApp în câteva minute; în altele, primul filtru este o linie telefonică care decide dacă ai sau nu nevoie de spital; iar în unele locuri, doar Urgențele îți pot deschide drumul în sistem. Am adunat experiențele a șapte familii de români din Europa și Canada pentru a înțelege cât de diferit funcționează „același” episod de boală și cum traseul până la îngrijirea medicală modelează, de fapt, tot ce urmează. Atenție, experiențele de mai jos sunt personale, situația poate varia în funcție de oraș, medic, tipul de asigurare sau situația fiecărei familii. Însă, împreună, conturează modul în care aceste sisteme funcționează în practică pentru părinți.

Cine vede primul copilul când se îmbolnăvește: pediatrul, medicul de familie sau medicul de la spital?

În Europa, primul medic care vede copilul bolnav diferă radical de la un sistem la altul, iar asta schimbă complet experiența părinților.

Italia: „Pediatrul este primul contact și filtrează aproape orice episod de boală”

În Italia, aproape orice problemă medicală a copilului e semnalată pediatrului, care e considerat medicul copilului imediat ce se naște. Aurelia, mamă a doi băieți din Lombardia, spune că relația cu pediatrul este extrem de apropiată și directă: „I-am scris pediatrului pe WhatsApp chiar și din România, iar medicul mi-a răspuns și mi-a dat tratament”.

