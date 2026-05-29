Noi imagini de la blocul unde s-a prăbușit drona rusească. Gaură în acoperișul imobilului, în urma exploziei

Pompieri și forțe de ordine intervin după ce un bloc de locuințe din Galați a fost lovit de o dronă, vineri, 29 mai 2026. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Echipe de specialiști din armată și poliție au securizat zona pe timpul desfășurării cercetărilor din zona blocului unde s-a prăbușit drona rusească, în interiorul imobilului, dar și pe acoperișul clădirii.

Traficul rutier în zona a fost blocat la scurt timp după ce aparatul aerian fără pilot Geran 2, de proveniență rusească, potrivit MApN, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul blocului de 10 etaje aflat pe strada Brăilei din municipiul Galați.

După aproximativ 10 ore, circulația a revenit la normal, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Roșiori și Traian din oraș, potrivit IPJ Galați, citat de publicația locală Viața Liberă.

Toată dimineața, experții criminaliști au făcut poze la blocul afectat și pe acoperișul clădirii, au strâns probe în saci speciali, potrivit imaginilor furnizate Inquam Photos.

Balconul unui apartament de la ultimul etaj al blocului de locuințe a fost afectat, bucăți de tencuială și de la ferestre căzând în fața imobilului.

Imaginile din satelit de pe Google Maps arată că drona a ajuns într-o zonă cu blocuri, care se află la aproximativ 14 km de cea mai apropiată graniță ucraineană, mai exact de locul unde se întâlnesc frontierele Ucrainei, României și Republicii Moldova.

Două persoane, o femeie și fiul ei de 14 ani care locuiesc la ultimul etaj, au fost răniți, după ce drona care a explodat a avariat apartamentul cu două camere, producând o gaură în plafonul locuinței construită din beton armat.

70 de oameni au fost evacuaţi din blocul peste care a căzut și a explodat drona. De asemenea, a fost oprit gazul de către distribuitor pentru a evita o posibilă nouă deflagrație.

Potrivit primarului municipiului Galați, cele două persoane se aflau în dormitor în momentul impactului, iar potrivit imaginilor difuzate de presa locală cea mai grav afectată zonă a apartamentului a fost holul, unde fierul din construcția blocului a fost îndoit de detonarea explozibilului. Și casa liftului a fost puternic afectată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați au deschis un dosar penal după explozia dronei de pe blocul din centrul municipiului Galați.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați s-au sesizat din oficiu în cursul nopții de 28 – 29 mai 2026 cu privire la explozia unei drone cu încărcătură militară, de proveniență rusească, în centrul municipiului Galați. În dosarul penal deschis în urma deflagrației, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 117 alin. 2 din Codul aerian (Legea nr. 21/2020), a infracțiunii de distrugere, precum și a tentativei la omor calificat“, a transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.