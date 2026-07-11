Noi imagini din avionul Ryanair în care un pasager a fost aspirat parțial prin hublou

Noi imagini surprind motorul avariat al avionului Ryanair în care un pasager a fost aspirat parțial în afara aeronavei după ce un hublou s-a desprins în timpul zborului. În înregistrare se văd avariile suferite de motor și hubloul distrus.

În imaginile distribuite de un însoțitor de bord Ryanair se observă o pală lipsă din motor, notează The Sun.

Videoclipul surprinde și avarii la exteriorul aeronavei, înainte de a se opri asupra hubloului distrus.

Potrivit informațiilor apărute până acum, o componentă a motorului s-ar fi desprins în timpul zborului și ar fi lovit unul dintre geamurile cabinei.

WATCH: Video showing the damaged engine that caused debris to smash through a Ryanair 737 cabin window earlier today. https://t.co/oWAPFHOt76 pic.twitter.com/ZSOAu0oOE2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Avionul a zburat 20 de minute cu un hublou spart

În alte imagini publicate pe rețelele de sociale se văd măștile de oxigen căzute în cabină și hubloul spart.

Pilotul a întrerupt zborul spre orașul Memmingen din sudul Germaniei, vineri, și a întors aeronava, care a aterizat pe Aeroportul din Salonic. Zborul de întoarcere după incident ar fi durat aproximativ 20 de minute.

Pasagerul rănit, originar din Serbia, a fost transportat de serviciile de urgență la un spital din Salonic, conform ERT.

„Capul și umerii îi ieșeau prin hublou”

Incidentul s-a produs la bordul unui zbor spre Memmingen, care decolase vineri dimineață, la ora 5:55, de pe aeroportul Makedonia din Salonic, Grecia.

La scurt timp după decolare, pasagerii au auzit un zgomot puternic. Bărbatul sârb ar fi fost aspirat în afara avionului până la nivelul umerilor, potrivit martorilor.

Soția lui l-a ținut de picioare aproximativ cinci minute, până când alți pasageri au reușit să îl tragă înapoi în cabină.

„Capul și umerii îi ieșeau prin hublou”, a declarat un martor pentru postul public grec ERT.

Un alt pasager a spus pentru presa locală că „avea capul complet în afara avionului”.

Ceilalți pasageri ar fi reușit să-l tragă înapoi în interior. Printre aceștia, și soția sa. Bărbatul purta centură de siguranță.

Bărbatul a fost rănit în urma incidentului, suferind și arsuri, însă a supraviețuit în mod miraculos