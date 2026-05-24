Noi imagini false circulă online după concertul lui Max Korzh pe Arena Națională. Jandarmeria și Primăria dezmint: „Totul este intact”

Jandarmeria Română avertizează din nou asupra unor imagini care circulă în mediul online și sunt prezentate în mod fals ca fiind de la concertul pe care rapperul belarus Max Korzh l-a susținut sâmbătă seară la București. Noile imagini induc ideea că ar fi existat distrugeri în urma concertului care a adunat peste 42.000 de spectatori, majoritatea străini. Primăria Capitalei transmite la rândul său că „Arena Națională nu a fost distrusă” și publică imagini în care arată că „totul este intact”.

„În mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării”, informează duminică, într-o postare pe Facebook, Jandarmeria Română.

Instituția subliniază că „spectacolul s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente și fără distrugeri”.

„Dacă până nu demult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui”, mai transmite Jandarmeria.

Și Primăria Capitalei semnalează duminică distribuirea unor imagini false atribuite concertului de sâmbătă seară și subliniază că „Arena Națională nu a fost distrusă, așa cum s-a propagat pe unele conturi de pe rețelele de socializare”.

„Tinerii aflați aseară la concertul lui Max Korzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului. Jandarmeria Română a anunțat că imaginile care anunțau dezastrul de la București nu sunt din România”, menționează duminică, pe pagina de Facebook, Primăria Municipiului Bucureşti, care publică și imagini de astăzi de pe Arena Națională, cu precizarea: „Totul este intact”.

Jandarmeria Română a emis și sâmbătă o avertizare cu privire la o campanie de dezinformare desfășurată în mediul online, asociată concertului susținut de rapperul belarus Max Korzh în țara noastră, cu imagini de la un meci de fotbal din Franţa care erau prezentate ca fiind de la Bucureşti.

Jandarmeria recomandă oamenilor să verifice cu atenţie sursa informaţiilor înainte de a le distribui pe reţelele de socializare și atenționează că „distribuirea unor materiale neverificate contribuie la propagarea dezinformării şi poate amplifica tensiuni inutile în spaţiul public”.

42.000 de oameni pe Arena Națională la concertul lui Max Korzh

Max Korzh,un artist din Belarus, aproape necunoscut în România, a reușit performanța de a vinde toate biletele de pe Arena Națională pentru concertul pe care l-a susținut sâmbătă, 23 mai, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în București.

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Române, Ana Maria Burchi, preciza că fani din peste 50 de țări sunt așteptați la acest concert, iar autoritățile au luat toate măsurile de securitate în jurul stadionului.

„Arena Națională va primi peste 42.000 de participanți la concertul artistului Max Korzh. Structurile MAI au dispus măsuri integrate de ordine publică pentru asigurarea condițiilor de siguranță a tuturor participanților”.

„Specificitatea acestui eveniment constă în caracterul său internațional, fiind prezenți participanți din peste 50 de state. Jandarmeria și Poliția au organizat acțiuni preventive încă de zilele trecute, în cele mai importante puncte din Capitală. Au fost realizate materiale informative cu recomandări în mai multe limbi”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

Cine este Max Korzh

Maksim Anatolyevich Korzh (aka Max Korzh) are 37 de ani. În vremuri „politice”, s-a impus ca artist nu pentru că a dat mesaje explicit activiste. Versurile sale vorbesc despre evadare, despre lipsa speranței, despre libertate și despre oameni obișnuiți, zdrobiți de un sistem dur. Nu doar belarușii s-au recunoscut în el, ci și mulți tineri din Europa de Est.

Max Korzh s-a născut în orașul Luninets din Belarus. S-a mutat în Minsk la o vârstă fragedă, unde a fost trimis de părinții săi la o școală de muzică. La 16 ani cânta deja într-o trupă, iar prima sa piesă solo a înregistrat-o în timp ce studia la Universitatea de Stat din Belarus.

În al treilea an de facultate, a decis să renunțe la studii și să se concentreze pe cariera sa muzicală, a împrumutat 300 de dolari de la mama sa, a mers într-un studio și a înregistrat piesa „Nebo Pomozhet Nam” („Cerul ne va ajuta”), pe care a postat-o pe VKontakte în 2012, cea mai mare rețea socială din Rusia.

La scurt timp după aceea, a fost înrolat în armată. Când s-a întors din serviciul militar, a aflat că melodia devenise virală și foarte populară în Belarus. Piesa sa a atras un număr mare de fani și a început să fie difuzată la radio.

În 2013, Korzh a devenit primul artist din Belarus care a susținut un concert sold out pe Minsk-Arena, în fața a 13.000 de oameni.

De aici, popularitatea sa a tot crescut, iar piesele sale în limba rusă i-au adus fani din tări precum Rusia, Ucraina, Polonia, Finlanda, Lituania, Letonia, Estonia, Germania, Kazahstan, Cehia etc.

În mare parte, succesul său se datorează faptului că abordează în muzica sa teme foarte comune pentru noile generații din țările slave care au crescut în societăți în care libertatea a fost sau este problematică, în care viitorul a fost întotdeauna incert și plin de anxietăți.